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В Пекине закроют все школы из-за вспышки COVID-19

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Власти китайской столицы Пекин приняли решение закрыть все школы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с ростом заболеваемостью COVID-19. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает телеканал Sky News.

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С пятницы все школы города перестанут работать. При этом власти Пекина не уточнили, когда учебные заведения вновь откроются. Также пока непонятно, будет ли у школьников возможность учиться дистанционно и вернутся ли в классы те, кто готовится к экзаменам, сообщает телеканал «360».

За последнюю неделю в Пекине выявили 150 случаев заболевания COVID-19, причем в четверг — 50 из них. В школах и детсадах заболело более 30 человек. Накануне на удаленное обучение в районе Чаоян в Пекине перевели учащимся средней и старшей школ.

Ранее, 19 апреля, замглавы управления по контролю над заболеваниями Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР У Лянъю заявил, что с начала марта по 18 апреля включительно в Китае выявили более 497 тыс. заболевших COVID-19, передает RT.

Ранее, 3 апреля, на востоке Китая в городе Сучжоу обнаружили новый подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса. Его обозначили как BA.1.1.

Предварительные выводы о появлении нового варианта этого штамма появились после того, как ученым не удалось обнаружить высокогомологичные генетические последовательности в банках данных генома COVID-19.

По сообщению центра по контролю и профилактике заболеваний города Сучжоу, в настоящее время проводится анализ и сравнение новой мутации омикрон-штамма.

28 марта в Шанхае объявили крупнейший локдаун из-за коронавируса за два года. Локдаун будет поделен на две фазы и станет самым интенсивным в Китае с момента локдауна в Ухане, где была выявлена первая в мире вспышка нового коронавируса в 2019 году.

16 марта эксперт спрогнозировал рост числа заболевших коронавирусом в Китае в ходе начавшейся недавно там новой вспышки заболевания. Как отметил специалист по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас, волна инфекции в Китае будет расти в течение четырех-шести недель, прежде чем пойти на спад.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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