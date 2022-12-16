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Захарова ответила на намерение США исключить Россию из СБ ООН

Захарова: если бы был способ уничтожить Россию, США бы немедленно к этому приступили
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Если бы был способ уничтожить Россию или захватить весь мир, то США бы немедленно к этому приступили. Об этом заявила в четверг, 15 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Таким образом она прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о желании США добиться исключения России из Совбеза ООН. По ее словам, сейчас невозможно исключить Россию, поэтому Вашингтон добивается изоляции страны на всех международных площадках.

«Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому», — сказала пресс-секретарь.

«Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, всё золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще всё на свете, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили. Просто такого способа нет, слава Богу», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Белый дом будет добиваться исключения России из международных организаций.

В Госдуме заявили, что исключить Россию из каких-либо переговорных площадок невозможно без ее согласия. Организации, которые останутся без РФ, многое потеряют.

В ноябре постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также указал на отсутствие изоляции России на мировой арене. Он подчеркнул, что более половины всего человечества отказывают антироссийским резолюциям.

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