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В Госдуме оценили вероятность введения дистанционного обучения из-за гриппа

Депутат Госдумы Смолин заявил об отсутствии планов вводить дистанционное обучение из-за свиного гриппа в России
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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал в четверг, 15 декабря, ситуацию со свиным гриппом в России.

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«В массовом масштабе дистанционного обучения из-за свиного гриппа, я думаю, не будет. Все прекрасно понимают, что в рамках школ обучение дома с помощью компьютеров гораздо менее качественно, чем классическое образование», — цитирует его слова НСН.

Ранее в этот день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что федеральные ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом вводить не планируется, передает RT.

Глава ведомства рекомендовала беречь себя и носить маски, пишет «Москва 24».

Она также сообщила, что при обычной ситуации на пике эпидемии удельный вес вирусов гриппа в общем количестве выделенных вирусов всех респираторных инфекций составляет около 70–80%, однако на минувшей неделе он составлял лишь 52–53%.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что в России основная доля заболевших гриппом приходится на H1N1. Он также отметил, что заболевание наиболее тяжело протекает у беременных женщин и пациентов с диабетом, а также у лиц старше 60 лет и у людей с избыточной массой тела.

В тот же день главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов выразил мнение в беседе с сайтом aif.ru, что в течение первых трех дней гриппа лучше соблюдать постельный режим.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что сделал прививку от гриппа. Глава государства также добавил, что вакцинацию от гриппа и COVID-19 необходимо продолжать для безопасности граждан страны, а заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35% в неделю.

13 декабря Попова рассказала, существует ли у России необходимость закупать импортные вакцины, сообщается на сайте kp.ru. По ее словам, в России есть препарат от свиного гриппа, паники быть не должно.

8 декабря Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в стране. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

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