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Немецкие экоактивисты не смогли приклеиться к асфальту из-за холода

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Фото: REUTERS/Michaela Rehle
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Активисты экологического движения Letzte Generation не смогли приклеить себя к асфальту в Мюнхене. Об этом 14 декабря рассказала Daily Mail.

Двое протестующих, мужчина и женщина, хотели перекрыть уличное движение, приклеив себя к дорожному покрытию. Они разлили клей из ведер и сели в образовавшуюся лужу.

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Однако из-за отрицательной температуры свойства вещества нарушились и оно не сработало. Когда стало ясно, что активистов можно переместить с дороги, полицейские оттащили их на тротуар.

Экоактивисты протестовали против отсутствия ограничения скорости на немецких шоссе и выступали за развитие общественного транспорта в стране.

9 декабря власти Мюнхена запретили на ближайшие четыре недели проведение акций экоактивистов, во время которых те приклеивают себя к автомобильным дорогам на улицах. Указ вступил в силу 10 декабря и продлится до 8 января 2023 года.

Ранее, 8 декабря, активисты Letzte Generation заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мюнхена, приклеив ладони к асфальту. После этого ее пришлось временно закрыть.

24 ноября все рейсы из аэропорта Берлина были отложены в связи с проникновением экоактивистов Letzte Generation на рулежную дорожку. Участники акции проникли на территорию аэропорта, перекусив кусачками проволочное ограждение. Затем протестующие приклеили свои ладони к дорожке, по которой самолет выруливает к взлетной полосе, заблокировав путь для воздушных судов.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер осудила действия экоактивистов. По словам Фезер, подобные действия активистов негативно влияют на репутацию общественных движений, борющихся с изменением климата.

9 ноября экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота в знак протеста против изменения климата и вывесили на достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение». Акция была приурочена к годовщине падения Берлинской стены.

До этого, 3 ноября, стало известно, что в одной из больниц Берлина умерла попавшая в ДТП велосипедистка. К ней не успели приехать спасатели, так как в тот день активисты Letzte Generation перекрыли движение.

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