Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена

Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») в четверг, 8 декабря, заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мюнхена, ее пришлось временно закрыть. Об этом сообщила газета Die Welt.

Участники акции приклеили свои ладони к полосе, их задержала полиция.

«После того как сегодня утром активисты климатического движения в аэропорту Мюнхена приклеили себя к взлетно-посадочной полосе близ северной трассы, движение самолетов по этой полосе было приостановлено примерно на 45 минут», — уточняется в аккаунте воздушной гавани в Twitter.

Кроме этого, по данным издания, демонстранты также пытались сорвать работу аэропорта в Берлине, однако правоохранительные органы предотвратили блокировку взлетно-посадочной полосы. Как указали в федеральной полиции Берлина, на полеты это не повлияло.

Ранее, 25 декабря, все рейсы из аэропорта Берлина (BER) были отложены в связи с проникновением экоактивистов «Последнего поколения» на рулежную дорожку. Участники акции проникли на территорию аэропорта, перекусив кусачками проволочное ограждение. Затем протестующие приклеили свои ладони к дорожке, по которой самолет выруливает к взлетной полосе, заблокировав путь для воздушных судов.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер осудила действия экоактивистов. По словам Фезер, подобные действия активистов негативно влияют на репутацию общественных движений, борющихся с изменением климата.

9 ноября экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота в знак протеста против изменения климата и вывесили на достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение». Акция была приурочена к годовщине падения Берлинской стены.

До этого, 3 ноября, стало известно, что в одной из больниц Берлина умерла попавшая в ДТП велосипедистка. К ней не успели приехать спасатели, так как в тот день активисты «Последнего поколения» перекрыли движение.