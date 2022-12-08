Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области
Армия
Минобороны сообщило о наступлении армии РФ на краснолиманском направлении
Мир
Захарова рассказала о планах США подогревать бои на Украине до конца 2025 года
Экономика
Минфин заявил о готовности вдвое нарастить мощности аффинажных заводов
Армия
Путин назвал героями всех бойцов на передовой
Мир
Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского опасным диктатором
Туризм
Почти 14 млн туристов посетили Москву с января по сентябрь
Мир
Песков указал на фактическое поощрение Берлином атак Киева по территории РФ
Мир
Захарова назвала заявкой на трибунал признание Меркель о Минских соглашениях
Мир
Силуанов заявил о подготовке Москвой ответных мер на потолок цен на нефть
Мир
В Кремле заявили о существующих рисках терактов в Крыму со стороны Украины
Культура
Netflix выпустил документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл

Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена

Экоактивисты заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мюнхена
0
Фото: REUTERS/Anja Guder
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») в четверг, 8 декабря, заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мюнхена, ее пришлось временно закрыть. Об этом сообщила газета Die Welt.

Искусство высокого градуса: зачем экоактивисты нападают на картины
И что музеи делают для защиты своих коллекций

Участники акции приклеили свои ладони к полосе, их задержала полиция.

«После того как сегодня утром активисты климатического движения в аэропорту Мюнхена приклеили себя к взлетно-посадочной полосе близ северной трассы, движение самолетов по этой полосе было приостановлено примерно на 45 минут», — уточняется в аккаунте воздушной гавани в Twitter.

Кроме этого, по данным издания, демонстранты также пытались сорвать работу аэропорта в Берлине, однако правоохранительные органы предотвратили блокировку взлетно-посадочной полосы. Как указали в федеральной полиции Берлина, на полеты это не повлияло.

Ранее, 25 декабря, все рейсы из аэропорта Берлина (BER) были отложены в связи с проникновением экоактивистов «Последнего поколения» на рулежную дорожку. Участники акции проникли на территорию аэропорта, перекусив кусачками проволочное ограждение. Затем протестующие приклеили свои ладони к дорожке, по которой самолет выруливает к взлетной полосе, заблокировав путь для воздушных судов.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер осудила действия экоактивистов. По словам Фезер, подобные действия активистов негативно влияют на репутацию общественных движений, борющихся с изменением климата.

9 ноября экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота в знак протеста против изменения климата и вывесили на достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение». Акция была приурочена к годовщине падения Берлинской стены.

До этого, 3 ноября, стало известно, что в одной из больниц Берлина умерла попавшая в ДТП велосипедистка. К ней не успели приехать спасатели, так как в тот день активисты «Последнего поколения» перекрыли движение.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022