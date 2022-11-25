Глава МВД ФРГ раскритиковала экоактивистов за акцию в аэропорту Берлина

Глава МВД Германии Нэнси Фезер осудила действия экоактивистов, проводивших акцию в берлинском аэропорту. Своим мнением она поделилась на личной странице в Twitter в четверг, 24 ноября.

«Блокировка аэропорта BER — это очередная неприемлемая эскалация. Я благодарю федеральную полицию за быстрые и решительные действия в отношении этих преступников», — написала министр.

По словам Фезер, подобные действия активистов негативно влияют на репутацию общественных движений, борющихся с изменением климата.

Ранее в этот день стало известно, что все рейсы из аэропорта Берлина (BER) были отложены в связи с проникновением экоактивистов Letzte Generation («Последнее поколение») на рулежную дорожку.

Около 16:00 по местному времени участники акции проникли на территорию аэропорта, перекусив кусачками проволочное ограждение. Затем протестующие приклеили свои ладони к дорожке, по которой самолет выруливает к взлетной полосе, заблокировав путь для воздушных судов. При этом они вели видеострим в Twitter.

Позже в пресс-службе аэропорта добавили, что спустя почти час работа была возобновлена в штатном режиме.

9 ноября экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота в знак протеста против изменения климата и вывесили на достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение». Акция была приурочена к годовщине падения Берлинской стены.

Ранее, 3 ноября, стало известно, что в одной из больниц Берлина умерла попавшая в ДТП велосипедистка. К ней не успели приехать спасатели, так как в тот день активисты «Последнего поколения» перекрыли движение.

До этого, 30 октября, участники движения приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания. Они протестовали против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров.