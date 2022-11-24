Аэропорт Берлина приостановил вылет рейсов из-за акции экоактивистов

После проникновения экоактивистов на рулежную дорожку аэропорта Берлина (BER) все рейсы были приостановлены. Об этом сообщил 24 ноября новостной портал rbb 24.

Самолеты, которые должны были вылететь с 16:40 до 16:50 в Кельн, Бонн и Штутгарт, были задержаны примерно на 30 минут. Кроме того, несколько самолетов, находившихся на подлете к аэропорту, по данным Flightradar, изменили курс.

«Пять рейсов, которые должны были прибыть в BER около 16:45, также были отмечены как задержанные в информационной системе аэропорта», — добавил портал.

Активисты движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) около 16:00 часов по местному времени проникли на территорию аэропорта, перекусив кусачками проволочное ограждение. Затем протестующие приклеили свои ладони к рулежной дорожке, по которой самолет выруливает к взлетной полосе, заблокировав путь для воздушных судов. При этом они вели видеострим в Twitter.

«Пока одни приклеивали себя к полу, другие объезжали участок на велосипедах. Воздушное движение в BER было приостановлено», — отметил пресс-секретарь аэропорта.

Позже в пресс-службе добавили, что спустя почти час работа воздушной гавани была возобновлена в штатном режиме. Однако задержки рейсов по-прежнему не исключены.

До этого в Европе прошла серия нападений экоактивистов на произведения искусства в крупных музеях. Так, 15 ноября они облили черной жидкостью картину Густава Климта «Смерть и жизнь», выставленную в Музее Леопольда в Вене. Днем ранее двое экоактивистов облили кленовым сиропом картину канадской художницы Эмили Карр «Пни и небо» в художественной галерее Ванкувера.

9 ноября экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота в Берлине в знак протеста против изменения климата. А 30 октября они приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания, протестуя против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров.

26 октября экоактивисты движения Just Stop Oil, также выступающие за прекращение добычи ископаемого топлива, заблокировали оживленный перекресток возле отеля Ritz в центре города и распылили краску на автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti.

Волну вандализма запустила группа Just Stop Oil, пытающаяся оказать давление на британское правительство, чтобы оно аннулировало все лицензии на использование, разведку, разработку и добычу ископаемого топлива и больше не выдавало их.

11 ноября сообщалось, что руководители 92 известных музеев, в том числе Лувра (Париж) и Прадо (Мадрид), опубликовали открытое письмо в связи с волной нападений экоактивистов на произведения искусства.