Власти Мюнхена на месяц запретили акции экоактивистов

Власти Мюнхена запретили на ближайшие четыре недели проведение акций экоактивистов, во время которых те приклеивают себя к автомобильным дорогам на улицах столицы федеральной земли Бавария. Об этом стало известно 9 декабря.

Указ вступает в силу 10 декабря и продлится до 8 января 2023 года. Запрещены будут не только проведение и участие в акциях, но и призывы к участию в них.

«Запрет, введенный общим распоряжением, направлен на то, чтобы в любое время обеспечить беспрепятственное движение основных транспортных средств скорой и неотложной помощи по городской территории и предотвратить возможный вред здоровью и жизни, который может возникнуть из-за задержек в поездках скорой помощи», ― пояснили в пресс-службе города.

Мюнхенские власти отметили важность сохранения права людей на свободу собраний и изъявления своей воли.

Так, они привели в пример митинг, который прошел на одной из центральных городских площадей в понедельник, 5 декабря. Руководство Мюнхена подчеркнуло, что мероприятие было согласовано с городским советом и стало единственным, получившим предварительное освещение и анонсирование в СМИ.

Однако активисты полностью проигнорировали акцию и отказались идти на контакт с властями и организаторами.

Ранее, 6 декабря, суд в Лондоне оштрафовал двух участников движения Just Stop Oil за то, что те приклеили себя к картине Джона Констебла «Телега для сена», а также закрыли полотно распечаткой с изображением альтернативной версии произведения в Лондонской национальной галерее.

В результате действий активисток галерея получила ущерб, оцененный в £1081 (около $1220).

В ноябре экоактивисты в австрийском городе Инсбрук прокололи шины у 11 внедорожников в рамках международной протестной акции Tyre Extinguishers. По мнению участников акции, езда на внедорожниках является одной из причин увеличения выбросов углерода в атмосферу. Они также привели данные ООН, согласно которым из-за изменений в климате умирают миллионы людей.

Также в ноябре активисты Letzte Generation приклеили себя к подиуму со скелетом динозавра в музее естествознания в Вене. Они выступили против использования ископаемых видов топлива и потребовали ограничить скорость движения на автобанах Австрии до 100 км/ч.

Помимо этого, 9 ноября участники Letzte Generation забрались на Бранденбургские ворота в знак протеста против изменения климата и вывесили на достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение». Акция была приурочена к годовщине падения Берлинской стены.