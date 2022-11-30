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Экоактивисты прокололи шины у 11 внедорожников в австрийском Инсбруке

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Фото: zeitungsfoto.at
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В австрийском городе Инсбрук в ночь на 29 ноября экоактивисты прокололи шины у 11 внедорожников в рамках международной протестной акции Tyre Extinguishers. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила газета Kronen Zeitung.

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По данным издания, кампания прошла в девяти странах, всего в мире активисты прокололи шины у почти 900 автомобилей.

Также участники акции оставили на месте преступления записки владельцам машин. В них сказано, что езда на автомобиле со спущенными колесами смертельно опасна.

«Мы спустили одну или несколько ваших шин. Вы будете злиться, но не принимайте это на свой счет. Дело не в вас, а в вашей машине», — говорится в записке.

Кроме того, активисты указали на то, что внедорожники являются второй по величине причиной глобального увеличения выбросов углерода за последнее десятилетие. Они привели данные ООН, согласно которым в результате изменения климата уже умирают миллионы людей.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что экоактивисты природоохранного движения Letzte Generation приклеили себя к подиуму со скелетом динозавра в венском Музее естествознания. Таким образом две девушки выразили протест против использования ископаемых видов топлива. Они потребовали ввести ограничение скорости в 100 км/ч на автобанах страны.

9 ноября активисты забрались на Бранденбургские ворота в знак протеста против изменения климата и вывесили на достопримечательности плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение». Акция была приурочена к годовщине падения Берлинской стены.

В последнее время предметы искусства всё чаще подвергаются атакам со стороны экоактивистов. Запустила эту волну вандализма группа Just Stop Oil, пытающаяся оказать давление на британское правительство, чтобы оно аннулировало все лицензии на использование, разведку, разработку и добычу ископаемого топлива и больше не выдавало их.

11 ноября сообщалось, что руководители 92 известных музеев, в том числе Лувра (Париж) и Прадо (Мадрид), опубликовали открытое письмо в связи с волной нападений экоактивистов на произведения искусства.

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