Более 20 жилых домов получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил в четверг, 15 декабря, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Поступает первичная информация, что повреждения получили более 20 частных и многоквартирных домов. Также били практически по центру Стаханова, там есть повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры», — сказал Марочко в эфире Первого канала.

Он уточнил, что город находится примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения, обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее в этот день в администрации Стаханова сообщали, что в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена насосная станция. Из-за этого подача воды сокращена на 40%. Всего по городу было выпущено 10 снарядов.

В этот же день Марочко рассказал, что ВСУ готовят позиции к обороне на сватовском направлении в Луганской Народной Республике. По его словам, в районе населенного пункта Стельмаховка, расположенного северо-западнее Сватово, отмечены инженерные работы по возведению новых фортификационных сооружений и укреплению старых.

Накануне стало известно, что американские и украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на сватовском направлении. Их целями могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки на этом направлении.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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