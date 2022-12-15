Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД России сообщил о готовности системы единой электронной визы для иностранцев
Происшествия
Более 20 домов получили повреждения в результате обстрела Стаханова в ЛНР
Мир
На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове
Происшествия
В Москве подстрелили и ограбили доставлявшего iPhone 14 курьера
Авто
Mazda продала свой завод в России группе Sollers
Общество
Боец ММА Новоселов получил пять лет строгого режима за изнасилование
Мир
Украина отобрала из ПХГ уже четверть от закачанного летом газа
Спорт
Глава МОК впервые с 1986 года пропустит финал ЧМ-2022
Происшествия
Подростки снегом потушили Вечный огонь в Кронштадте
Мир
Парламент Ливана в десятый раз не смог избрать президента страны
Мир
Премьер Польши заявил о поиске Евросоюзом денег для введения потолка цен на газ
Мир
NYT узнала о планах США серьезно расширить обучение украинских военных
Сюжет:

Более 20 домов получили повреждения в результате обстрела Стаханова в ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS, повреждены более 20 домов
0
Фото: t.me/AGStakhanov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 20 жилых домов получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил в четверг, 15 декабря, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
В ДНР Вооруженные силы РФ также улучшают свои позиции и вытесняют противника из районов, откуда обстреливается Донецк

«Поступает первичная информация, что повреждения получили более 20 частных и многоквартирных домов. Также били практически по центру Стаханова, там есть повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры», — сказал Марочко в эфире Первого канала.

Он уточнил, что город находится примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения, обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее в этот день в администрации Стаханова сообщали, что в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена насосная станция. Из-за этого подача воды сокращена на 40%. Всего по городу было выпущено 10 снарядов.

В этот же день Марочко рассказал, что ВСУ готовят позиции к обороне на сватовском направлении в Луганской Народной Республике. По его словам, в районе населенного пункта Стельмаховка, расположенного северо-западнее Сватово, отмечены инженерные работы по возведению новых фортификационных сооружений и укреплению старых.

Накануне стало известно, что американские и украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на сватовском направлении. Их целями могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки на этом направлении.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022