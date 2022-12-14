Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремль доставили главную праздничную ель страны
Мир
США продолжают изучать идеи по созданию трибунала из-за событий на Украине
Мир
В Белом доме подтвердили передачу гражданина США в ходе обмена пленными на Украине
Мир
Дональд Трамп пообещал сделать важное обращение 15 декабря
Общество
Минцифры не поддержало идею о запрете удаленной работы для IT-специалистов за рубежом
Мир
В Белом доме не увидели возможности завершения боев на Украине к концу года
Происшествия
В Ольгинке в ДНР два человека погибли после обстрела ВСУ
Мир
Джонсон заработал более $1,2 млн за три месяца благодаря выступлениям
Армия
ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на донецком направлении
Мир
Белый дом не стал подтверждать данные о поставках Украине ПВО Patriot
Мир
В Евросоюзе договорились о проекте безвизового режима для Косово
Мир
В ЕК предложили ответные меры на закон о снижении инфляции США
Сюжет:

В Белом доме не увидели возможности завершения боев на Украине к концу года

Кирби: США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу года
0
Фото: REUTERS/GG
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу 2022 года. Об этом 14 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
При этом они несут большие потери и откатываются назад

«Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы», — сказал он на брифинге.

Нет свидетельств, нет ожиданий, что конфликт прекратится к концу года, добавил Кирби.

Белый дом считает, что решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, а не США, подчеркнул он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск с украинской территории до конца 2022 года «не может идти и речи». Он отметил, что для достижения мира нужно учитывать новые реалии по вхождению в состав РФ новых регионов.

До этого, 8 декабря, Песков, говоря о сроках окончания конфликта на Украине, отметил, что «Зеленский знает, когда это может всё закончиться, это может всё закончиться завтра при желании».

Днем ранее украинский лидер в беседе с Politico предположил, что в следующем году конфликт на территории страны закончится. При этом издание назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы, на что он ответил, что «украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время».

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация может занять длительное время.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022