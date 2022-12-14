В Белом доме не увидели возможности завершения боев на Украине к концу года

Власти США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу 2022 года. Об этом 14 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы», — сказал он на брифинге.

Нет свидетельств, нет ожиданий, что конфликт прекратится к концу года, добавил Кирби.

Белый дом считает, что решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, а не США, подчеркнул он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск с украинской территории до конца 2022 года «не может идти и речи». Он отметил, что для достижения мира нужно учитывать новые реалии по вхождению в состав РФ новых регионов.

До этого, 8 декабря, Песков, говоря о сроках окончания конфликта на Украине, отметил, что «Зеленский знает, когда это может всё закончиться, это может всё закончиться завтра при желании».

Днем ранее украинский лидер в беседе с Politico предположил, что в следующем году конфликт на территории страны закончится. При этом издание назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы, на что он ответил, что «украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время».

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация может занять длительное время.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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