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В Кремле исключили вывод войск ВС РФ с Украины до конца года

Песков заявил, что о выводе войск с Украины до конца года не может идти и речи
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил вывод войск ВС РФ с украинской территории до конца 2022 года.

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«Об этом не может идти и речи», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге во вторник, 13 декабря.

Также он добавил, что для достижения мира нужно учитывать новые реалии по вхождению в состав РФ новых регионов.

«Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за всё это время. Эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», — отметил Песков.

Как дополнил пресс-секретарь президента России, «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед [по урегулированию] невозможно».

Песков также заявил, что восстановление мирной жизни Донбасса — абсолютный приоритет для власти. Он подчеркнул, что в регион направляются большие средства. Это плотно контролируют все ведомства, отвечающие за восстановление Донбасса.

Кроме того, Песков в беседе с журналистами прокомментировал «три шага к миру», которые были предложены президентом Украины Владимиром Зеленским. Он счел данное предложение «тремя шагами к продолжению боевых действий». Официальный представитель Кремля пояснил, что сейчас приходится существовать в реалиях, которые вылились из политики украинского руководства за последние 15–20 лет.

Днем ранее Зеленский заявил о том, что мир на территории Украины может наступить благодаря трем шагам, которые бы включали новые пакеты военной помощи для Киева, финансовую, энергетическую и социальную поддержку в грядущем году и выполнение предложенной им ранее «формулы мира», которая состоит из 10 пунктов и поможет, по мнению украинского президента, завершить конфликт.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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