Мода не приговор: как покупать одежду без вреда природе

Согласно выводам ООН, модная индустрия наносит серьезный вред окружающей среде — в первую очередь за счет ядовитых стоков с красильных фабрик, а также неправильной утилизации устаревших предметов одежды. В частности, это касается так называемой быстрой моды, связанной с постоянной сменой трендов и покупкой большого количества недорогих вещей. Способна ли модная индустрия стать более экологичной и как бренды заботятся об окружающей среде — в материале «Известий».

О моде и расходе

Многие потребители сегодня отдают предпочтение так называемой быстрой моде. Она ориентирована на производство больших объемов недорогой одежды в короткие сроки, при этом ассортимент той или иной марки может полностью меняться несколько раз за сезон. Всё это делает актуальные тренды доступными для самого широкого круга покупателей, но в то же время создает дополнительные угрозы для окружающей среды.

— Звучит как оксюморон, но быстрая мода с нами надолго, у нее есть и плюсы, и минусы, главный из которых — вред для природы. Большинство из таких вещей человек, покупая, даже не носит, они лежат в шкафу и затем отправляются на свалку, а значит, ресурсы для их производства были затрачены зря, — делится стилист и имидж-дизайнер Елена Юрина.

Постоянное обновление гардероба выгодно компаниям, их основной интерес — получение прибыли и увеличение товарооборота . При этом сами производители не создают спрос на тренды, а следят за ними , отмечает директор дизайн-бюро Oodji, промышленный дизайнер Анастасия Богданова. По словам эксперта, сильное влияние на моду оказывают кино, сериалы и спорт.

— Например, сериал «Ход королевы» ввел в моду клетку, сериал «Бриджертоны» — романтичные принты и корсеты, а «Игра в кальмара» вызвала дикий ажиотаж на зеленые спортивные костюмы, — рассуждает она.

Мода не приговор Фото: ТАСС/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Быстрая мода не теряет в продажах, а набирает их за счет интернета и постоянно меняющихся трендов, соглашается дизайнер.

Один из способов снизить стоимость исходного продукта — использовать некачественные и дешевые ткани, красители, неэкологичные пути распространения и утилизации. Помимо вреда природе, такие методы опасны для людей, работающих на производстве и проживающих вблизи фабрик и рек, куда сливают токсичные отходы, а также для тех, кто живет рядом со свалками одежды.

Модная индустрия вредит природе несколькими способами, рассказывает исследователь моды, автор лекций об экологии и моде Наталья Ксенчак. Это экологическое загрязнение при производстве растительных материалов, негуманное отношении к животным, загрязнение при обработке материалов, загрязнение пластиком и микропластиком, а также переполненность свалок из-за неправильной утилизации .

В сточные воды фабрик регулярно попадают красители, поверхностно-активные вещества, отходы производства синтетических волокон и пестициды с хлопковых полей. Это приводит к гибели водных растений и животных, размножению бактерий и делает воду непригодной для использования людьми.

— Большой вред экологии наносит именно окрашивание тканей. С красильных фабрик текут разноцветные реки, сжигая всё на своем пути, — утверждает Анастасия Богданова.

Мода не приговор Рабочий стирает ткань после окрашивания, Бангладеш Фото: ТАСС/Zuma

Еще одной экологической проблемой стало выбрасывание ненужной одежды на свалки и сжигание текстиля, что приводит к существенному увеличению выбросов парниковых газов ежегодно.

По данным программы ООН по окружающей среде, индустрия моды производит 20% сточных вод и 8–10% глобальных выбросов углерода, что делает ее одним из крупнейших источников загрязнения окружающей среды.

— Всему виной не навязчивая реклама, а «компот» из нейромедиаторов в мозгу человека. Всплеск серотонина и дофамина при совершении покупки вызывает особое состояние, а механизм формирования зависимости точно такой же, как и в случае с наркотиками и алкоголем, — считает эксперт сервиса психологического консультирования «Грань.рф» Лизавета Айвазова.

По словам специалиста, такая форма аддиктивного поведения воспринимается как социально приемлемый вид зависимости, однако к чрезмерному потреблению стоит относиться не как к вредной привычке, а как к угрозе психологическому благополучию.

«Анестетик» для души

О желании покупать без необходимости с точки зрения психологии заговорили еще в конце XIX века. Тогда был сформулирован термин «ониомания», известный как шопоголизм.

— Шопоголики тратят безумное количество денег на одежду и при этом часто разочаровываются, ведь покупают на эмоциях, а не ориентируясь на реальные потребности, — отмечает клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

Мода не приговор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он выделяет три основные причины появления зависимости: покупки впрок дают временное ощущение безопасности, плюс такое поведение становится способом избавиться от неприятных переживаний. Другим важным фактором является желание произвести впечатление.

В конечном итоге такое поведение чаще провоцирует проблемы во взаимоотношениях и постоянное самобичевание, обращают внимание эксперты.

Лизавета Айвазова связывает появление ониомании с неумением справляться со своими эмоциями.

— Какое-то чувство становится непереносимым, и чтобы заглушить его, требуется «анестетик» для души. Нерешенные внутренние проблемы и отсутствие навыка проживать свои эмоции — то, что приводит к любого рода зависимости, — рассказывает психолог.

Зависимость становится сильнее со временем: человек покупает всё чаще и чаще, берет кредиты и без новых покупок страдает от острой тревоги или вспышек агрессии.

Эксперты утверждают, что избавиться от шопоголизма так же сложно, как и от любой другой зависимости. Это возможно, но в некоторых случаях потребуется помощь специалиста-психолога или психотерапевта.

Мода не приговор Фото: Global Look Press/Daniel Schoenen

— Выход из ониомании — довольно длительная и непростая работа над собой. Обучение тому, как контролировать свои импульсы, наряду с приведением в порядок эмоциональной сферы и разбором «истоков» проблемы, — заключает Лизавета Айвазова.

При этом запрещать себе что-либо без учета истинной потребности, которая лежит за этим желанием, не стоит, нужно прислушиваться к себе, рекомендуют специалисты.

— Осознанное потребление означает, что мы становимся и более внимательными к своим потребностям, и более адаптивными в способах их удовлетворения, то есть становятся доступными большие возможности получения положительных эмоций, — объясняет психолог Юлия Кузнецова.

Расхламление гардероба, как новая стрижка, чудесным образом способно преобразить человека и его внутренний мир, считает Анастасия Богданова. По ее мнению, стоит избавиться от изделия, если оно не приносит радости и если вещь не носили последние пару лет.

Дольше — лучше

Поддерживать идеи экологичности и продвигать их в своих рекламных и пиар-акциях сегодня стали многие мировые бренды, отмечают эксперты.

— В первую очередь можно вспомнить коллекцию Lacoste Save Our Species 2019 года: знаменитый логотип поло в виде крокодила заменили на изображения 10 исчезающих видов животных, — рассказала Елена Юрина.

Мода не приговор Производство экошуб Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В результате бренд не только привлек внимание к проблеме вымирания диких животных, но и перечислил доход от продаж Международному союзу охраны природы. В 2020 году Prada запустила совместную образовательную программу с ЮНЕСКО по защите Мирового океана.

В секторе масс-маркета Елена Юрина выделила бренд Mango, у которого есть экологичная линейка Committed из шерсти и вискозы.

По данным опроса, проведенного этой осенью среди москвичей мобильным приложением «Город» и финансовым маркетплейсом «Сравни», 84% опрошенных волнуют экологические проблемы, но только 4% из них сдают вещи на переработку.

Однако и эта мера не всегда является панацеей, обращают внимание эксперты.

— Сейчас на рынке много изделий из переработанного сырья. С одной стороны, это хорошо, а с другой — такие изделия сделаны из коротких переработанных волокон и легко скатываются. Получается, что сил на переработку потрачено много, а жизнь продлена ненадолго , — рассуждает Анастасия Богданова.

Современная мода идет по пути решения экологических проблем, но еще не нашла идеальную формулу, заключает дизайнер. Альтернативой может стать покупка одежды из натуральных материалов — они легко утилизируются и не наносят вред окружающей среде.

Мода не приговор Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Причем изделия из льна и крапивы считаются экологичнее хлопка, так как на производство тканей из них требуется меньше воды. Льняные ткани не выходят из моды и всегда актуальны летом, — поделилась дизайнер.

Натуральная кожа и замша тоже считаются экологичными материалами, изделия из них прослужат долго. Покупать вещь эксперты советуют только в случае, если она качественная и будет носиться не один сезон.

Экологичными можно назвать и те материалы, которые содержат либо 100% синтетических, либо 100% натуральных волокон , говорит Наталья Ксенчак. По ее словам, лучше отказаться от смесовых волокон, которые невозможно отделить друг от друга, такая одежда не подойдет для переработки.

— Однако существует множество других вариантов. Например, винтажная шуба из натурального меха будет экологичнее, чем современная шуба из искусственного. По сути, любая вещь, бывшая в употреблении или используемая на протяжении долгих лет, гораздо экологичнее современной, — считает она.

Незабытое старое

Существуют также базовые предметы одежды, актуальные вне зависимости от меняющихся трендов.

— На самом деле есть «вечные» вещи в гардеробе, такие как водолазка, байкерская кожаная косуха, классический тренч и маленькое черное платье, — отмечает Анастасия Богданова.

Мода не приговор Фото: ТАСС/dpa/Grace Lunn

Мода, по словам эксперта, циклична — в бутики возвращаются образы прошлых десятилетий, но в обновленном виде. Например, снова можно встретить тенденции 1970-х, 1980-х и 1990-х годов, а также «низкую» посадку джинсов.

— Если у вас есть сокровище из 1970-х в виде вязаных топов, платьев, джемперов, то самое время их достать, — советует она.

С этим согласна и Елена Юрина. Возвращение к эстетике 1980–1990-х — это повод поискать винтажные модели на ресейле.

При этом основу гардероба лучше составить из вещей «долгоиграющих»: с лаконичным и прямым кроем, свободной посадкой, оверсайз. К нестареющей классике стилист относит белые рубашки, тренчи, прямые пальто, классические белые кеды, свободные кашемировые джемперы и базовые прямые джинсы.

— Самое простое — это джемперы. Сейчас в моде рваные изделия, поэтому достаточно развязать нитки и сделать дырки, чтобы снова надеть эту вещь. Старые мамины бусы можно разобрать и пересобрать в актуальные украшения, сделав микс с другими бусинами, — поделилась идеями стилист.

По мнению экспертов, осознанное потребление не предполагает наличие большого гардероба. Оно подразумевает отсутствие микротрендовых вещей, которые живут пару сезонов, а затем становятся антитрендом.

— Это, как правило, вещи необычной формы, фактуры, с броским принтом. Недолго прожили, например, платья-колокольчики, «голые» платья, юбки-пачки: если надеть что-то из этого на вечеринку в 2022–2023 годах, вас не поймут. К ярким деталям относимся с подозрением: в образе всегда можно сделать акцент с помощью аксессуаров и макияжа, — поясняет Юрина.

Нейтральные оттенки остаются актуальными всегда , отмечает Наталья Ксенчак.

— Базовые оттенки потому и называются базовыми, что они не меняются со временем. Правда, если проанализировать нейтральные палитры Pantone за разные годы, то окажется, что сейчас из цветовой гаммы гардероба уходят темные оттенки (черный, темно-серый и темный хаки), даже осенне-зимняя обувь становится светлой, — добавила эксперт.

В весенних показах следующего года много натуральных бежевых, коричневых оттенков, рассказала Анастасия Богданова. По ее словам, светло-бежевая твиловая ткань — подходящий вариант. Из года в год такие куртки, джинсы, сарафаны и юбки всё чаще встречаются в коллекциях масс-маркета.

В последнее время даже самые консервативные бренды начинают сотрудничать с фирмами по переработке мусора и создавать из этих материалов одежду. Например, в коллекции сезона весна-лето 2023 года бренд Balmain продемонстрировал одежду из прессованной бумаги и соломы.

Фото: gorunway.com/Daniele Oberrauch Модель на показе Balmain SS23

— В идеале — отдавать одежду для повторного использования на фримаркеты, перепродажу или в фонды помощи. Также в некоторых городах России есть специальные магазины или комиссионки, куда можно сдать вещи , — советует Наталья Ксенчак.