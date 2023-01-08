 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ обвинили принца Гарри в пагубном влиянии на здоровье покойной Елизаветы II
Мир
Зеленский ввел санкции против российских звезд шоу-бизнеса
Мир
В Турции выразили надежду на продление режима прекращения огня на Украине
Мир
Косовские сербы выйдут 8 января на протест после нападений албанцев в Рождество
Политика
В Госдуме обвинили Киев в предательстве своего народа в пользу НАТО
Мир
В США указали на полную зависимость экономики Украины и ВСУ от Запада
Мир
Польша отказалась передавать Украине танки Leopard
Мир
СМИ узнали о планах Байдена объявить в феврале о решении баллотироваться на второй срок
Мир
В США предрекли НАТО печальное будущее после речи Зеленского
Мир
Маккарти не упомянул Украину в приоритетах работы палаты представителей
Общество
Подавший сигнал тревоги самолет успешно приземлился в Шереметьево
Мир
Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции возросло до 32
/

Мода не приговор: как покупать одежду без вреда природе

Почему ООН считает индустрию опасной и как «вечные» ценности помогают покупателям стать экологичнее
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно выводам ООН, модная индустрия наносит серьезный вред окружающей среде — в первую очередь за счет ядовитых стоков с красильных фабрик, а также неправильной утилизации устаревших предметов одежды. В частности, это касается так называемой быстрой моды, связанной с постоянной сменой трендов и покупкой большого количества недорогих вещей. Способна ли модная индустрия стать более экологичной и как бренды заботятся об окружающей среде — в материале «Известий».

О моде и расходе

Многие потребители сегодня отдают предпочтение так называемой быстрой моде. Она ориентирована на производство больших объемов недорогой одежды в короткие сроки, при этом ассортимент той или иной марки может полностью меняться несколько раз за сезон. Всё это делает актуальные тренды доступными для самого широкого круга покупателей, но в то же время создает дополнительные угрозы для окружающей среды.

Пошивной сезон: в России нарастят выпуск тканей и пряжи на треть
Сможет ли отечественный товар заменить импорт

— Звучит как оксюморон, но быстрая мода с нами надолго, у нее есть и плюсы, и минусы, главный из которых — вред для природы. Большинство из таких вещей человек, покупая, даже не носит, они лежат в шкафу и затем отправляются на свалку, а значит, ресурсы для их производства были затрачены зря, — делится стилист и имидж-дизайнер Елена Юрина.

Постоянное обновление гардероба выгодно компаниям, их основной интерес — получение прибыли и увеличение товарооборота. При этом сами производители не создают спрос на тренды, а следят за ними, отмечает директор дизайн-бюро Oodji, промышленный дизайнер Анастасия Богданова. По словам эксперта, сильное влияние на моду оказывают кино, сериалы и спорт.

— Например, сериал «Ход королевы» ввел в моду клетку, сериал «Бриджертоны» — романтичные принты и корсеты, а «Игра в кальмара» вызвала дикий ажиотаж на зеленые спортивные костюмы, — рассуждает она.

Мода не приговор
костюм
Фото: ТАСС/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Быстрая мода не теряет в продажах, а набирает их за счет интернета и постоянно меняющихся трендов, соглашается дизайнер.

Мышиные в историю: игрушки хотят запретить испытывать на животных
Какие альтернативы предлагают производители

Один из способов снизить стоимость исходного продукта — использовать некачественные и дешевые ткани, красители, неэкологичные пути распространения и утилизации. Помимо вреда природе, такие методы опасны для людей, работающих на производстве и проживающих вблизи фабрик и рек, куда сливают токсичные отходы, а также для тех, кто живет рядом со свалками одежды.

Модная индустрия вредит природе несколькими способами, рассказывает исследователь моды, автор лекций об экологии и моде Наталья Ксенчак. Это экологическое загрязнение при производстве растительных материалов, негуманное отношении к животным, загрязнение при обработке материалов, загрязнение пластиком и микропластиком, а также переполненность свалок из-за неправильной утилизации.

В сточные воды фабрик регулярно попадают красители, поверхностно-активные вещества, отходы производства синтетических волокон и пестициды с хлопковых полей. Это приводит к гибели водных растений и животных, размножению бактерий и делает воду непригодной для использования людьми.

— Большой вред экологии наносит именно окрашивание тканей. С красильных фабрик текут разноцветные реки, сжигая всё на своем пути, — утверждает Анастасия Богданова.

Мода не приговор
Рабочий стирает ткань после окрашивания

Рабочий стирает ткань после окрашивания, Бангладеш

Фото: ТАСС/Zuma
Тщательно переживая: какие поступки мешают россиянам жить
Эксперты рассказали, всегда ли нужно бояться безрассудства и сумасбродства

Еще одной экологической проблемой стало выбрасывание ненужной одежды на свалки и сжигание текстиля, что приводит к существенному увеличению выбросов парниковых газов ежегодно.

По данным программы ООН по окружающей среде, индустрия моды производит 20% сточных вод и 8–10% глобальных выбросов углерода, что делает ее одним из крупнейших источников загрязнения окружающей среды.

— Всему виной не навязчивая реклама, а «компот» из нейромедиаторов в мозгу человека. Всплеск серотонина и дофамина при совершении покупки вызывает особое состояние, а механизм формирования зависимости точно такой же, как и в случае с наркотиками и алкоголем, — считает эксперт сервиса психологического консультирования «Грань.рф» Лизавета Айвазова.

По словам специалиста, такая форма аддиктивного поведения воспринимается как социально приемлемый вид зависимости, однако к чрезмерному потреблению стоит относиться не как к вредной привычке, а как к угрозе психологическому благополучию.

«Анестетик» для души

О желании покупать без необходимости с точки зрения психологии заговорили еще в конце XIX века. Тогда был сформулирован термин «ониомания», известный как шопоголизм.

— Шопоголики тратят безумное количество денег на одежду и при этом часто разочаровываются, ведь покупают на эмоциях, а не ориентируясь на реальные потребности, — отмечает клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

Мода не приговор
одежда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он выделяет три основные причины появления зависимости: покупки впрок дают временное ощущение безопасности, плюс такое поведение становится способом избавиться от неприятных переживаний. Другим важным фактором является желание произвести впечатление.

Села батарейка: почему треть россиян постоянно испытывают упадок сил
Врачи рассказали, что такое синдром хронической усталости и как с ним бороться

В конечном итоге такое поведение чаще провоцирует проблемы во взаимоотношениях и постоянное самобичевание, обращают внимание эксперты.

Лизавета Айвазова связывает появление ониомании с неумением справляться со своими эмоциями.

— Какое-то чувство становится непереносимым, и чтобы заглушить его, требуется «анестетик» для души. Нерешенные внутренние проблемы и отсутствие навыка проживать свои эмоции — то, что приводит к любого рода зависимости, — рассказывает психолог.

Зависимость становится сильнее со временем: человек покупает всё чаще и чаще, берет кредиты и без новых покупок страдает от острой тревоги или вспышек агрессии.

Эксперты утверждают, что избавиться от шопоголизма так же сложно, как и от любой другой зависимости. Это возможно, но в некоторых случаях потребуется помощь специалиста-психолога или психотерапевта.

Мода не приговор
шопинг
Фото: Global Look Press/Daniel Schoenen
От винтаж: после ухода брендов россияне вспомнили о секонд-хендах
Как снизились траты на покупки вещей благодаря избирательному подходу к этому процессу

— Выход из ониомании — довольно длительная и непростая работа над собой. Обучение тому, как контролировать свои импульсы, наряду с приведением в порядок эмоциональной сферы и разбором «истоков» проблемы, — заключает Лизавета Айвазова.

При этом запрещать себе что-либо без учета истинной потребности, которая лежит за этим желанием, не стоит, нужно прислушиваться к себе, рекомендуют специалисты.

— Осознанное потребление означает, что мы становимся и более внимательными к своим потребностям, и более адаптивными в способах их удовлетворения, то есть становятся доступными большие возможности получения положительных эмоций, — объясняет психолог Юлия Кузнецова.

Расхламление гардероба, как новая стрижка, чудесным образом способно преобразить человека и его внутренний мир, считает Анастасия Богданова. По ее мнению, стоит избавиться от изделия, если оно не приносит радости и если вещь не носили последние пару лет.

Дольше — лучше

Поддерживать идеи экологичности и продвигать их в своих рекламных и пиар-акциях сегодня стали многие мировые бренды, отмечают эксперты.

— В первую очередь можно вспомнить коллекцию Lacoste Save Our Species 2019 года: знаменитый логотип поло в виде крокодила заменили на изображения 10 исчезающих видов животных, — рассказала Елена Юрина.

Мода не приговор
Производство экошуб

Производство экошуб

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В результате бренд не только привлек внимание к проблеме вымирания диких животных, но и перечислил доход от продаж Международному союзу охраны природы. В 2020 году Prada запустила совместную образовательную программу с ЮНЕСКО по защите Мирового океана.

В секторе масс-маркета Елена Юрина выделила бренд Mango, у которого есть экологичная линейка Committed из шерсти и вискозы.

Поиграть макулатурой: зачем в России собирают бумагу
Акция с призами для победителей должна привлечь граждан к полезному для всей страны делу

По данным опроса, проведенного этой осенью среди москвичей мобильным приложением «Город» и финансовым маркетплейсом «Сравни», 84% опрошенных волнуют экологические проблемы, но только 4% из них сдают вещи на переработку.

Однако и эта мера не всегда является панацеей, обращают внимание эксперты.

Сейчас на рынке много изделий из переработанного сырья. С одной стороны, это хорошо, а с другой — такие изделия сделаны из коротких переработанных волокон и легко скатываются. Получается, что сил на переработку потрачено много, а жизнь продлена ненадолго, — рассуждает Анастасия Богданова.

Современная мода идет по пути решения экологических проблем, но еще не нашла идеальную формулу, заключает дизайнер. Альтернативой может стать покупка одежды из натуральных материалов — они легко утилизируются и не наносят вред окружающей среде.

Мода не приговор
переработка вещей
Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Причем изделия из льна и крапивы считаются экологичнее хлопка, так как на производство тканей из них требуется меньше воды. Льняные ткани не выходят из моды и всегда актуальны летом, — поделилась дизайнер.

Одноразовая акция: в РФ оценят последствия запрета части пластика  
В стране могут отказаться от полиэтиленовых пакетов, ватных палочек и крышек для кофе

Натуральная кожа и замша тоже считаются экологичными материалами, изделия из них прослужат долго. Покупать вещь эксперты советуют только в случае, если она качественная и будет носиться не один сезон.

Экологичными можно назвать и те материалы, которые содержат либо 100% синтетических, либо 100% натуральных волокон, говорит Наталья Ксенчак. По ее словам, лучше отказаться от смесовых волокон, которые невозможно отделить друг от друга, такая одежда не подойдет для переработки.

— Однако существует множество других вариантов. Например, винтажная шуба из натурального меха будет экологичнее, чем современная шуба из искусственного. По сути, любая вещь, бывшая в употреблении или используемая на протяжении долгих лет, гораздо экологичнее современной, — считает она.

Незабытое старое

Существуют также базовые предметы одежды, актуальные вне зависимости от меняющихся трендов.

— На самом деле есть «вечные» вещи в гардеробе, такие как водолазка, байкерская кожаная косуха, классический тренч и маленькое черное платье, — отмечает Анастасия Богданова.

Мода не приговор
девушка
Фото: ТАСС/dpa/Grace Lunn

Мода, по словам эксперта, циклична — в бутики возвращаются образы прошлых десятилетий, но в обновленном виде. Например, снова можно встретить тенденции 1970-х, 1980-х и 1990-х годов, а также «низкую» посадку джинсов.

На авоську надейся: какие вещи времен СССР мы используем по сей день
В нашем быту прижились зеленка, колбаса «Докторская» и мазь «Звездочка»

— Если у вас есть сокровище из 1970-х в виде вязаных топов, платьев, джемперов, то самое время их достать, — советует она.

С этим согласна и Елена Юрина. Возвращение к эстетике 1980–1990-х — это повод поискать винтажные модели на ресейле.

При этом основу гардероба лучше составить из вещей «долгоиграющих»: с лаконичным и прямым кроем, свободной посадкой, оверсайз. К нестареющей классике стилист относит белые рубашки, тренчи, прямые пальто, классические белые кеды, свободные кашемировые джемперы и базовые прямые джинсы.

— Самое простое — это джемперы. Сейчас в моде рваные изделия, поэтому достаточно развязать нитки и сделать дырки, чтобы снова надеть эту вещь. Старые мамины бусы можно разобрать и пересобрать в актуальные украшения, сделав микс с другими бусинами, — поделилась идеями стилист.

По мнению экспертов, осознанное потребление не предполагает наличие большого гардероба. Оно подразумевает отсутствие микротрендовых вещей, которые живут пару сезонов, а затем становятся антитрендом.

Мода не приговор
магазин
Фото: ТАСС/Zuma

— Это, как правило, вещи необычной формы, фактуры, с броским принтом. Недолго прожили, например, платья-колокольчики, «голые» платья, юбки-пачки: если надеть что-то из этого на вечеринку в 2022–2023 годах, вас не поймут. К ярким деталям относимся с подозрением: в образе всегда можно сделать акцент с помощью аксессуаров и макияжа, — поясняет Юрина.

Вещный мир: в РФ могут появиться магазины китайских брендов
Чем планируют торговать и как компаниям из КНР придется подстроиться под нашего покупателя

Нейтральные оттенки остаются актуальными всегда, отмечает Наталья Ксенчак.

— Базовые оттенки потому и называются базовыми, что они не меняются со временем. Правда, если проанализировать нейтральные палитры Pantone за разные годы, то окажется, что сейчас из цветовой гаммы гардероба уходят темные оттенки (черный, темно-серый и темный хаки), даже осенне-зимняя обувь становится светлой, — добавила эксперт.

В весенних показах следующего года много натуральных бежевых, коричневых оттенков, рассказала Анастасия Богданова. По ее словам, светло-бежевая твиловая ткань — подходящий вариант. Из года в год такие куртки, джинсы, сарафаны и юбки всё чаще встречаются в коллекциях масс-маркета.

В последнее время даже самые консервативные бренды начинают сотрудничать с фирмами по переработке мусора и создавать из этих материалов одежду. Например, в коллекции сезона весна-лето 2023 года бренд Balmain продемонстрировал одежду из прессованной бумаги и соломы.

123

Фото: gorunway.com/Daniele Oberrauch
Модель на показе Balmain SS23

В идеале — отдавать одежду для повторного использования на фримаркеты, перепродажу или в фонды помощи. Также в некоторых городах России есть специальные магазины или комиссионки, куда можно сдать вещи, — советует Наталья Ксенчак.

Среди других приятных способов избавиться от ненужной одежды без вреда для окружающей среды — организация вечеринки с обменом вещей, подарки близким или передача вещей в благотворительные организации, дополнила список Анастасия Богданова.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023