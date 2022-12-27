На авоську надейся: какие вещи времен СССР мы используем по сей день

С советских времен до нас дошло множество полезных вещей. Многие из них видоизменились или были усовершенствованы, но некоторые остались прежними. В современной России не найдется того, кто ни разу не мазал раны зеленкой или не пробовал аскорбинку. Многие женщины до сих пор красят волосы хной, а зубной порошок снова входит в моду. Какое бытовое наследие оставил нам СССР, и все ли вещи так полезны, как считалось раньше — в материале «Известий».

Средства от всех болезней

Советские времена оставили нам в наследие множество различных вещей. Одни морально устарели и канули в прошлое, но другие прижились настолько, что мы активно используем их в быту по сей день.

В частности, до нашего времени дошли некоторые лекарства, появившиеся в СССР. Зачастую, их не используются нигде, кроме 1/6 части суши. Одно из них — зеленка или, как его правильно называть, «раствор бриллиантового зеленого».

Изначально его планировали применять как краситель для пометки микроорганизмов под микроскопом. Однако вскоре ученые заметили, что микробы в зеленке погибают. Так в Советском Союзе и появился этот популярный антисептик. Причем, бытует мнение, что зеленку, в отличие от того же йода, можно наносить на царапины и ссадины без риска сжечь нежную кожу.

У этой теории есть научное подтверждение. Дело в том, что зеленка имеет меньшую антисептическую мощность, поэтому более щадяще воздействует на кожу, не прижигая ее, рассказала «Известиям» терапевт клиники «Ниармедик» Анна Новикова.



— Врачи любят зеленку за то, что она обладает мягким антисептическим действием и не имеет побочных эффектов. Все опасения при ее применении связаны с тем, что раньше препарат выпускался на этиловом спирте, поэтому избыточное нанесение могло привести к пересушиванию кожи. Сегодня в аптеках присутствует только водный раствор бриллиантовой зелени, который не может нанести вред даже при попадании на слизистые оболочки, — отметила она.



Многие люди по сей день используют и другое антисептическое средство — марганцовку. Хотя найти ее сейчас в аптеках затруднительно. Дело в том, что марганцовка имеет способность воспламеняться даже при комнатной температуре, поэтому власти ограничили ее отпуск в аптеках. Чтобы торговать ею, надо получать специальное разрешение, а ради мизерной выгоды, мало кто этим занимается. Тем не менее, и сейчас это средство применяется для обеззараживания ран и полоскания горла. Также марганцовку считают эффективной при отравлениях и расстройстве кишечника.

Россияне по-прежнему лечат больное горло перцовыми пластырями. Они оказывают согревающее действие, помогают уменьшить боль в горле и снизить приступы кашля. В аптеках можно найти великое множество разновидностей этой продукции. Но применять их нужно с осторожностью — нельзя использовать перцовые пластыри при жаре и тяжелых приступах острых респираторных заболеваний — можно ухудшить течение болезни.

Еще одно популярное в СССР средство для лечения простуды и пневмоний — банки. Сейчас об этом методе лечения мы слышим все реже, но в традиционной медицине его по-прежнему применяют. Однако доказанной эффективности у банок нет. Они, действительно, улучшают кровообращение на поверхности кожи, но никакого эффекта против гриппа и тем более пневмонии не дают.





— Советские врачи довольно часто назначали «баночное лечение», объясняя его эффективность тем, что усиление кровотока, вызванное горячей банкой, способствует выведению из организма вредных веществ, которые образуются при воспалительных заболеваниях. Современная медицина уже давно признала несостоятельность подобных теорий и намного реже практикует подобную терапию. Специалисты пришли к выводу, что банки действуют поверхностно — значит их эффект ничем не отличается от обычного массажа. Лечить ими заболевания внутренних органов бесполезно, — подтвердила Анна Новикова.



Советское «средство от всех болезней» — мазь «Звездочка» (он же бальзам «Золотая звезда»). Ее используют при простудах — наносят на пазухи носа для профилактики заложенности и избавления от нее. В СССР бальзам завезли из Вьетнама в 1975 году. В его состав входят травы и масла, которые действительно оказывают рассасывающее и противовоспалительное действие. Но панацеей «Звездочка», конечно, не является.



Популярными по сей день остаются также аскорбинка и гематоген. Эти БАДы хоть и не смогут помочь с лечением, но хотя бы безвредны.

— Сейчас витамин С назначают в гораздо более высоких дозах. Он имеет противовирусный эффект, считается антиоксидантом. В американских и европейских протоколах высокие дозировки витамина назначаются даже при лечении онкозаболеваний и возраст-ассоциированных болезней, — отметила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.



Изначально гематоген являлся отличным и действенным методом профилактики железодефицитных анемий, однако современный препарат, в большинстве случаев, помимо переработанной бычьей крови, содержит в себе много сахара и других наполнителей, из-за чего не приносит пользы, добавила Анна Новикова.

«Алёнка» и «Докторская»

Времена СССР подарили россиянам множество гастрономических изысков, любимых многими до сих пор. Визитной карточкой и Советского Союза и России стал шоколад «Аленка». Он появился в СССР в 60-е годы, когда советское правительство утвердило новую продовольственную программу. Одним из ее пунктов значилось создание вкусного отечественного шоколада. Конкурс на получение госзаказа выиграла фабрика «Красный октябрь».

Еще один гастрономический бренд СССР — колбаса «Докторская». Производить ее начали на Московском мясоперерабатывающем комбинате им. Микояна в 1936 году. Причем создавали продукт как диетический, предназначенный «больным, имеющим подорванное здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма» , писали в «Книге о вкусной и здоровой пище». Сейчас «Докторская» уже не считается продуктом для больных людей, но по-прежнему не теряет своей популярности.

Наследние СССР — и плавленые сырки. В Советском Союзе их начали производить в 1934 году — тогда в столице открыли Московский завод плавленых сыров (сегодня это предприятие «Карат»).

И, пожалуй, главным гастрономическим ноу-хау Страны Советов, которое прижилось и в России, стоит признать салат «Оливье», а вернее, его советская реплика. Разумеется, изначально «Оливье» появился не в Советском Союзе и имел другой состав. Но в середине XX века этот салат обрел новую жизнь. В 1939 году шеф-повар ресторана «Москва» Григорий Ермилин создает салат «Столичный» — новую версию «Оливье», где вместо рябчиков используют курицу, каперсы заменяются зеленым горошком, а вареные раки — морковкой. До нашего времени дошел именно этот советский рецепт «Оливье». До сих пор салат является незаменимым атрибутом любого новогоднего стола в нашей стране.

Многие россияне свято уверены, что в Советском Союзе началась история и ныне популярного по всему миру напитка «Камбуча». Это ведь ни что иное, как всем в СССР известный чайный гриб. Заблуждение объяснимо — многие помнят, что едва ли не на каждой советской кухне стояли трехлитровые банки с «грибами», не забыли и своеобразный кисло-сладкий вкус напитка. Сейчас камбучу в красивых бутылках можно купить практически в любом магазине. При этом в основе производства как домашней комбучи, так и промышленной, лежит один процесс: ферментация чая симбиозом дрожжевых грибов и бактерий. Одна беда — чайный гриб — «изобретение» все же не советское, а китайское и известно было еще во II веке до н.э.



Кто тут рыжий

Простым советским женщинам зачастую была недоступна краска для волос, а стать ярче или поменять масть хотелось всем. Поэтому чаще всего использовали натуральные красители — хну и басму, которые пришли из восточных стран. В Советском Союзе особой популярностью пользовалась хна из Ирана. С ее помощью красились в рыжие оттенки. В зависимости от времени выдержки хны на волосах получали цвет различной интенсивности. Например, оставив краситель на волосах 30 минут добивались карамельного оттенка, через час-два волосы становились рыжего цвета, а при еще большей выдержке — медного.

Басма использовалась при окрашивании в темные цвета. Ее смешивали с хной в различных пропорциях, в зависимости от того, какой оттенок волос хотели получить — от каштанового до насыщенного черного.

Хну и басму до сих пор можно найти на прилавках магазинов. Более того, в интернете предлагают купить упаковки этих красителей, сохранившиеся со времен Советского Союза.

На авоську надейся_5 Фото: РИА Новости/Борис Бабанов

Другой товар из отдела «красоты и гигиены» СССР, который сейчас можно купить в магазине — зубной порошок. Им пользовались еще в царской России. После 1917 года его стали продавать в картонных упаковках. Главным компонентом в составе порошка был мел, а для вкуса добавлялся мятный ароматизатор.

В 1950-е годы в стране появились зубные пасты, однако их редко можно было купить в магазинах. Поэтому зубной порошок оставался самым ходовым товаром для гигиены полости рта. Помимо прямого назначения порошок применяли для чистки столового серебра и другой бытовой утвари.

Дегтярное мыло — еще один продукт, который продолжают покупать со времен Советского Союза. Его получают из березовой коры. Считается, что таким мылом можно мыть голову и тело. Оно обладает дезинфицирующими и заживляющими свойствами.

Тренды из прошлого

Мода не стоит на месте, но это не значит, что дизайнеры выдумывают что-то инновационное и абсолютно новое. Нередко в трендах оказывается «хорошо забытое старое». Например, сегодня считается модным носить авоську. Более продвинутый ее вариант называют «шоппером».

Массовое производство авосек в СССР началось в 1930-х годах. Эту сумку брали с собой везде и всегда. Сначала у них были плетеные ручки, позднее их стали делать более удобными — из гибких трубок. Из обихода авоськи стали постепенно уходить в конце 1970-х годах, когда появились первые полиэтиленовые пакеты. Но постепенное формирование экологического сознания возродило и, казалось бы отправленный на свалку истории предмет.

Еще в моду вернулось сочетание носков с женскими туфлями. В средине прошлого века оно было привычным, причем не только в Советском Союзе. В ситуации, когда чулки были в дефиците, альтернативой им становились именно носки.

На авоську надейся_6 Фото: РИА Новости/Борис Кавашкин

Третий тренд из СССР — платок или косынка на голове. После революции такой головной убор пришел на смену шляпам, которые ассоциировались с дамами из царской России и пышными празднествами. Косынку надевали женщины из пролетариата, чтобы волосы к мешали во время тяжелой работы. Этот образ использовали на многочисленных плакатах, призывающих к труду и порядку. Самый известный из них «Не болтай», на котором женщина в красном платке подносит палец к губам. Еще одна причина популярности косынки — ее доступность, в отличие от других головных уборов.

Часто можно услышать выражение «мода циклична» или «мода возвращается», но ситуация, на самом деле, немного глубже, считает историк моды, исследователь в области модной индустрии Ася Аладжалова.