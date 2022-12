Инсайдер сообщил о разработке третьей части игры The Last of Us

Студия Naughty Dog ведет разработку видеоигры The Last of Us Part III, которая станет третьей частью в серии The Last of Us. Об этом 14 декабря заявил инсайдер ViewerAnon.

«Следующей игрой Нила Дракманна станет The Last of Us Part III, которая сейчас находится в разработке у Naughty Dog», — написал он в Twitter.

Также ViewerAnon рассказал, что многопользовательская The Last of Us Factions будет выпущена в первую очередь. Кроме того, он упомянул, что Naughty Dog больше не будет развивать серию видеоигр Uncharted. О каких-либо кардинально новых проектах ему неизвестно.

В подтверждение своих слов инсайдер напомнил о предыдущих распространенных им слухах, которые в итоге сбылись.

Накануне сообщалось, что для GTA Online вышло новое обновление Los Santos Drug Wars. Оно вносит в игру новые задания, транспорт и шесть новых миссий, в которых игрокам нужно будет захватить рынок запрещенных веществ.

Ранее, 9 декабря, в рамках The Game Awards 2022 показали первый трейлер игры Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы. В трейлере появились уже знакомые по первой части актеры Норман Ридус и Леа Сейду. Кроме того, к актерскому составу новой части присоединились Эль Фаннинг и Сиори Куцуна.