Для GTA Online вышло новое обновление Drug Wars

Для GTA Online во вторник, 13 декабря, вышло новое обновление Los Santos Drug Wars, в котором в игру вносятся новые задания, транспорт и многое другое. Об этом говорится в сообщении на сайте Rockstargames.

В обновлении появятся шесть новых миссий, в которых игрокам нужно будет захватить рынок запрещенных веществ.

Кроме того, разработчики также увеличили выплаты за некоторые типы бизнеса. Например, теперь продажа редких автомобилей будет приносить больше денег в зависимости от сервера, а за продажу контрабанды игроки получат в 3 раза больше, чем раньше.

Обновление уже доступно на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.

Ранее, 9 декабря, в рамках The Game Awards 2022 показали первый трейлер игры Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы. В трейлере появились уже знакомые по первой части актеры Норман Ридус и Леа Сейду. Кроме того, к актерскому составу новой части присоединились Эль Фаннинг и Сиори Куцуна.