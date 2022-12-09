Появился первый трейлер игры Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы

Первый трейлер игры Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы был продемонстрирован 9 декабря в рамках церемонии награждения The Game Awards 2022, пишет портал Gamesradar.

Судя по представленным кадрам, вторая часть серии станет прямым продолжением оригинальной игры. В трейлере появились уже знакомые по первой части актеры Норман Ридус и Леа Сейду. Кроме того, к актерскому составу новой части присоединились Эль Фаннинг и Сиори Куцуна. Предполагалось, что они будут участвовать в другом неназванном проекте Кодзимы, однако оказалось, что они присоединились к касту Death Stranding 2.

Известно, что вторая часть серии станет эксклюзивом для консоли PlayStation 5, однако точная дата выхода или официальное название второй части серии не уточняется.

Ранее в этот же день в рамках The Game Awards 2022 показали новый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor («Звездные войны Джедай: Выживший») с первыми кадрами геймплея. В ролике возмужавший герой Камерона Монахана занимается привычными для джедая делами: сражается с врагами с помощью световых мечей и катается верхом на фантастических животных.