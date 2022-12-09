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Вышел первый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor

Вышел первый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor

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Фото: youtube.com/GameSpot
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На игровой выставке The Game Awards 2022 9 декабря показали новый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor («Звездные войны Джедай: Выживший») с демонстрацией геймплея.

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В ролике возмужавший герой Камерона Монахана занимается привычными для джедая делами: сражается с врагами с помощью световых мечей и катается верхом на фантастических животных.

Проект является продолжением игры Star Wars Jedi: Fallen Order («Звездные войны Джедай: Падший орден»). Его анонс состоялся в мае этого года, отмечает «Спорт-Экспресс». За разработку игры отвечают компании Respawn Entertainment, Electronic Arts и Lucasfilm Games.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится на всех популярных платформах: Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. Он запланирован на 16 марта 2023 года.

Ранее, в январе, компания по производству компьютерных игр Electronic Arts сообщила о намерении выпустить три игры по вселенной «Звездных войн». Геймерам пообещали приключенческий экшен, тактику и шутер. Первым должен был выйти сиквел приключенческого экшена Star Wars Jedi: Fallen Order. Директором игры выступил Стиг Асмуссен, участвовавший в создании первой части серии игр.

Вторая команда создателей из Respawn Entertainment работает над шутером от первого лица по той же вселенной, директором игры назначен бывший вице-президент LucasArts Питер Хиршманн. Третья игра будет стратегией по «Звездным войнам», ее разработка ведется в сотрудничестве со студией Bit Reactor.

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