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Electronic Arts анонсировала сразу три игры по «Звездным войнам»

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Компания по производству компьютерных игр Electronic Arts намерена выпустить три игры по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается на портале Eurogamer.

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Геймерам пообещали приключенческий экшен, тактику и шутер. Разработка всех трех игр ведется при участии Respawn Entertainment. Первым намерены выпустить сиквел приключенческого экшена Star Wars Jedi: Fallen Order. Директором игры выступит Стиг Асмуссен, участвовавший в создании первой части серии игр, отмечает телеканал «360».

Вторая команда Respawn работает над шутером от первого лица по той же вселенной, а бывший вице-президент LucasArts Питер Хиршманн назначен директором игры.

Как пишет «Ридус», третья игра будет стратегией по «Звездным войнам», ее разработка ведется в сотрудничестве со студией Bit Reactor.

Куратором всех трех проектов выступит гендиректор и основатель Respawn Винс Зампелла. Пока неизвестно, когда и на каких платформах выйдет хоть одна из названных игр.

1 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала зависимость от компьютерных игр болезнью. Игромания попала в 11-ю Международную классификацию болезней (МКБ-11), которую организация разрабатывала в течение 10 лет. Болезнь классифицируется как аддиктивное расстройство поведения (зависимость).

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