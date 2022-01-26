Electronic Arts анонсировала сразу три игры по «Звездным войнам»

Компания по производству компьютерных игр Electronic Arts намерена выпустить три игры по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается на портале Eurogamer.

Геймерам пообещали приключенческий экшен, тактику и шутер. Разработка всех трех игр ведется при участии Respawn Entertainment. Первым намерены выпустить сиквел приключенческого экшена Star Wars Jedi: Fallen Order. Директором игры выступит Стиг Асмуссен, участвовавший в создании первой части серии игр, отмечает телеканал «360».

Вторая команда Respawn работает над шутером от первого лица по той же вселенной, а бывший вице-президент LucasArts Питер Хиршманн назначен директором игры.

Как пишет «Ридус», третья игра будет стратегией по «Звездным войнам», ее разработка ведется в сотрудничестве со студией Bit Reactor.

Куратором всех трех проектов выступит гендиректор и основатель Respawn Винс Зампелла. Пока неизвестно, когда и на каких платформах выйдет хоть одна из названных игр.

1 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала зависимость от компьютерных игр болезнью. Игромания попала в 11-ю Международную классификацию болезней (МКБ-11), которую организация разрабатывала в течение 10 лет. Болезнь классифицируется как аддиктивное расстройство поведения (зависимость).