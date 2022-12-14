Самолет с двигателем от Aurus может принять участие в летной программе МАКС-2023

Самолет с двигателем от автомобилей серии Aurus, успешно прошедшим в этом году первый этап испытаний, может принять участие в летной программе авиасалона МАКС-2023. Об этом 14 декабря сообщил журналистам директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С.А. Чаплыгина Владимир Барсук.

«Мы можем сегодня смело сказать, что этот двигатель уже летает. Мы его потихоньку научили летать. В следующем году работы продолжатся. Надеемся, что на МАКС-2023 самолет с этим двигателем максимально примет участие в летной программе», — заявил Барсук.

Директор НИИ отметил, что работа по этому проекту проводилась в рамках контракта с Центральным институтом авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) и была связана с созданием летающей лаборатории на самолете Як-52 для летных испытаний двигателя АПД-500 с автомобиля Aurus. По его словам, двигатель в целом показал себя очень хорошо.

Барсук подчеркнул, что двигатель поднялся в воздух на реальном летательном аппарате, и это является основным показателем проделанной работы на данный момент. Однако испытания продолжатся.

Основная задача разработчиков, как заявил Барсук, это создание на базе двигателя Aurus авиационного двигателя мощностью 500 л.с. для самолетов малой авиации. Планируется, что это будет самолет, который «чуть тяжелее Як-52» — весом от 3,5 до 4 т — и способен перевозить от 7 до 10 пассажиров.

9 декабря ЦИАМ сообщил о том, что самолет Як-52 с установленным на нем перспективным двигателем совершил первые успешные полеты.

6 декабря стало известно, что «Ростехе» создали новое жаростойкое покрытие для авиационных двигателей. По результатам испытаний новый материал в 1,5–3 раза устойчивее к циклическим нагрузкам и высокой температуре по сравнению с другими составами термозащитных покрытий.

В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит 44 млрд рублей на расширение производства авиадвигателей для гражданских и военно-транспортных самолетов.

17 октября глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) запланирован на весну 2023 года, а для сертификационных испытаний нового SSJ-New изготавливаются два летных и один ресурсный самолет.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции подтолкнули РФ к созданию своих авиадвигателей для гражданских лайнеров. Он также отметил, что покупка зарубежных самолетов приводит к закрытию собственного рынка.

До этого, 14 сентября, «Известия» рассказали о том, что ученые МАИ совместно с коллегами из ОКБ им. А.М. Люльки разработали программное обеспечение для проектирования компрессоров в авиационных двигателях, способное заменить аналогичные западные комплексы. Выход коммерческой версии нового продукта запланирован на 2024 год.