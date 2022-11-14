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Правительство выделит 44 млрд рублей на производство авиадвигателей
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Правительство выделит 44 млрд рублей на производство авиадвигателей

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Правительство РФ выделит 44 млрд рублей на расширение производства авиадвигателей для гражданских и военно-транспортных самолетов. Об этом 14 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов. На эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать свыше 44 млрд рублей федеральных средств», — сообщил он на совещании с заместителями.

17 октября глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) запланирован на весну 2023 года, а для сертификационных испытаний нового SSJ-New изготавливаются два летных и один ресурсный самолет.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции подтолкнули РФ к созданию своих авиадвигателей для гражданских лайнеров. Он также отметил, что покупка зарубежных самолетов приводит к закрытию собственного рынка.

До этого, 14 сентября, «Известия» рассказали о том, что ученые МАИ совместно с коллегами из ОКБ им. А.М. Люльки разработали программное обеспечение для проектирования компрессоров в авиационных двигателях, способное заменить аналогичные западные комплексы. Выход коммерческой версии нового продукта запланирован на 2024 год.

Ранее, 16 июня Мантуров рассказал, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Министр уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

В том же месяце редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с «Известиями» оценил преимущества SSJ-100 в условиях импортозамещения. По его словам, самолет в своем классе на мировом уровне ничем не уступает конкурентам — Boeing и Airbus. Кроме того, после завершения процесса импортозамещения комплектующие для SSJ-100 будут стоить гораздо дешевле, добавил Гусаров.

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