Первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года
Первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) запланирован на весну 2023 года. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров.
«Для сертификационных испытаний нового Superjet изготавливается два летных и один ресурсный самолет. Первый полет запланирован на весну следующего года», — сказал Мантуров на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
В свою очередь Мишустин отметил, что необходимо выдерживать всестороннее производство отечественных самолетов и двигаться к расширению технологического суверенитета и безопасности полетов. Он поручил главе Минпромторга лично контролировать каждый этап производства российских самолетов.
Ранее, 16 июня Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Министр уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.
В том же месяце редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с «Известиями» оценил преимущества SSJ-100 в условиях импортозамещения. По его словам, самолет в своем классе на мировом уровне ничем не уступает конкурентам — Boeing и Airbus. Кроме того, после завершения процесса импортозамещения комплектующие для SSJ-100 будут стоить гораздо дешевле, добавил Гусаров.
Sukhoi Superjet 100 — россисйкий пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность от 3 до 4,6 тыс. км. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенного SSJ New.