Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Общество
В ОП поддержали идею об отмене отсрочки от призыва для депутатов и сенаторов
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Мир
Bloomberg сообщил о запрете поставок СПГ из Китая в Европу
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Авто
В России на 51% выросли продажи новых иномарок в сентябре
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области
Армия
Минобороны РФ сообщило о достижении целей при ударах по системам энергетики Украины

Первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года

Мантуров: первый полет обновленного SSJ-New запланирован на весну 2023 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) запланирован на весну 2023 года. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров.

В «Сухом» поставки: в России появились новые покупатели Superjet 100
Субсидии, пандемия и сервис повысили интерес авиакомпаний к этому самолету, считают эксперты

«Для сертификационных испытаний нового Superjet изготавливается два летных и один ресурсный самолет. Первый полет запланирован на весну следующего года», — сказал Мантуров на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В свою очередь Мишустин отметил, что необходимо выдерживать всестороннее производство отечественных самолетов и двигаться к расширению технологического суверенитета и безопасности полетов. Он поручил главе Минпромторга лично контролировать каждый этап производства российских самолетов.

Ранее, 16 июня Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Министр уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

В том же месяце редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с «Известиями» оценил преимущества SSJ-100 в условиях импортозамещения. По его словам, самолет в своем классе на мировом уровне ничем не уступает конкурентам — Boeing и Airbus. Кроме того, после завершения процесса импортозамещения комплектующие для SSJ-100 будут стоить гораздо дешевле, добавил Гусаров.

Sukhoi Superjet 100 — россисйкий пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность от 3 до 4,6 тыс. км. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенного SSJ New.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022