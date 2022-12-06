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В «Ростехе» создали новое жаростойкое покрытие для авиационных двигателей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Инженеры госкорпорации «Ростех» создали новое жаростойкое покрытие для деталей газотурбинных установок, в том числе авиационных двигателей. Об этом «Известиям» сообщил ведущий инженер АО «ОДК — Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») Илья Ситников.

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Отмечается, что при изготовлении деталей таких установок применяются жаропрочные сплавы на основе никеля. Однако их срок службы ограничен. Поэтому для некоторых деталей горячих частей турбин применяют особые покрытия, состоящие из нескольких слоев.

Пермские инженеры создали новый материал для покрытия деталей таких устройств, отличающийся большей жаростойкостью.

«Наш состав включает в себя четыре слоя — основой является многокомпонентный сплав на основе никеля, верхний слой представляет собой оксидную керамику с редкоземельными элементами», — рассказал Ситников.

По результатам испытаний новый материал в 1,5–3 раза устойчивее к циклическим нагрузкам и высокой температуре по сравнению с другими составами термозащитных покрытий. По словам Ситникова, это говорит об увеличении ресурса работы как самого покрытия, так и основного материала детали. Теплозащитные свойства увеличены как минимум на 50%, подчеркнул он.

К недостаткам нового материала специалисты отнесли многослойность покрытия, которая снижает общую надежность композиции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жар не сломит: новое покрытие повысит срок службы двигателей самолетов

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