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Названы предпочтения россиян в дизайне

Hoff: россияне предпочитают классику в интерьере, а также скандинавский стиль и лофт
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Фото: Global Look Press/Arcaid/Richard Bryant
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Каждый третий россиянин предпочитает классический стиль в интерьере, 24% хотели бы квартиру в скандинавском стиле, а 10% в стиле лофт. Об этом в среду, 14 декабря, «Известиям» рассказали аналитики мебельного ритейлера Hoff.

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Также аналитики выяснили, что у 86% опрошенных рабочего кабинета дома нет, при этом 33% ответили, что они бы хотели отдельную комнату, где можно погрузиться в рабочую атмосферу. А у 14% россиян есть рабочий кабинет, при этом лишь 4% им не пользуется.

«Что касается досуга — самыми популярными занятиями являются бытовые дела (55%) и просмотр фильмов или сериалов (52%). Далее следуют общение с близкими (33%), чтение (32%) и сон (31%). Чуть реже россияне дома занимаются спортом (13%), рисуют (11%), учатся (11%) и играют в компьютерные или настольные игры (14%) и на музыкальных инструментах 2%). Данный вопрос предполагал множественный ответ», — рассказали эксперты.

Большая часть опрошенных (52%) ответили, что их хобби не требует дополнительного пространства. 34% хотели бы выделить специальную зону для своего хобби, но пока это не удалось; а 14% уже обустроили специальную зону для хобби, отметили в компании, сообщили аналитики.

В середине ноября аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что в массовых новостройках в старых границах Москвы выросло число квартир и апартаментов с полной отделкой. Так, за год их количество увеличилось с 11,7 тыс. до 15,4 тыс., что составляет на 32%. При этом предложение квартир без отделки и с предчистовой отделкой застройщики также нарастили.

Вместе с тем россияне стали активно выставлять на продажу квартиры с новым ремонтом. Так, 56% квартир в России продаются с ремонтом, из них в 6% он сделан по дизайн-проекту, рассказала руководитель направления ремонтов квартир и домов компании «Этажи» Анастасия Голова. По ее словам, покупатели всё чаще предпочитают приобретать квартиры формата «заезжай и живи».

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