В столичных новостройках выросло число квартир с полной отделкой

Число квартир и апартаментов с полной отделкой, предлагаемых на продажу в массовых новостройках Москвы в старых границах, за год выросло с 11,7 тыс. до 15,4 тыс., или на 32%. Об этом «Известиям» 16 ноября сообщили аналитики компании «Метриум»

При этом предложение квартир без отделки и с предчистовой отделкой застройщики также нарастили. В итоге доля квартир с отделкой в общем объеме предложения не изменилась, сохранившись на уровне 68%, рассказали эксперты.

По словам аналитиков, предложение квартир с отделкой в новостройках за год наиболее значительно выросло в Новой Москве. Если в октябре 2021 года в Новой Москве застройщики продавали 3,1 тыс. квартир с полной отделкой, то в октябре 2022 года их число выросло до 6,5 тыс. Таким образом, за 12 месяцев предложение квартир с полной отделкой увеличилось в два раза.

При этом выросла доля квартир с отделкой в общем объеме предложения жилья. В октябре 2021 года на рынке Новой Москвы было 32% квартир с отделкой, а в октябре 2022-го — 43%, сообщили эксперты.

«Отделка остается популярной опцией среди покупателей жилья в Новой Москве. Это связано с тем, что среди местных клиентов много тех, кто привлекает ипотечный кредит», — рассказал основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

По его словам, покупателям выгодно взять в ипотеку квартиру под ключ с ремонтом, особенно сейчас, когда на отделку своими силами нужен солидный бюджет.

Более низкая стоимость отделки, быстрый переезд в новую квартиру и счастье не слышать соседскую дрель следующие полтора года делают готовую квартиру привлекательным вариантом как для инвесторов, так и тех, кто покупает квартиру для себя, подчеркнула коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим. Она полагает, что доля полностью готового к переезду жилья будет и дальше расти по мере развития рынка жилья.

15 ноября эксперты рассказали, что спрос на проектирование зданий, высота которых превышает 75 м, с 2017 года в столице вырос более чем в два раза. В настоящее время в столице реализуется более 100 проектов, которые относятся к категории высотного строительства.