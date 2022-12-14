Россияне назвали самых ярких фольклорных героев

Опрос показал, какие персонажи больше всего отражают русский дух по мнению россиян.

Согласно результатам исследования сайта kp.ru, опубликованного во вторник, 13 декабря, самыми популярными сказочными персонажами оказались три богатыря, за которых проголосовали 53% респондентов.

16% опрошенных назвали солдата, который сумел сварить кашу из топора. По мнению россиян, в этом персонаже сочетаются и сила, и разум.

Еще 11% респондентов отметили Данилу Багрова из картины «Брат», 7% выделили Емелю. Штирлиц набрал 4% голосов, Афоня — 3%.

Василису (Прекрасную или Премудрую) отметили 2%. Еще 2% проголосовали за Левшу. По 1% получили Иван-Царевич и Чебурашка, отмечает телеканал «360».

Отмечается, что участие в исследовании приняли 9 тыс. человек.

Ранее 13 декабря президент России Владимир Путин после встречи с историками подписал новый пакет поручений. Так, он поручил правительству «популяризовать» традиционные ценности при помощи реальных исторических героев и фольклорных персонажей. Речь идет, в частности, об использовании их изображений на сувенирах, уточняет RT.

Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин, пишет REGNUM. Срок исполнения — 15 мая 2023 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

9 ноября Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей. В документе говорится, что традиционные ценности кроме жизни, прав и свобод включают крепкую семью, историческую память, единство народов и преемственность поколений.