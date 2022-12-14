Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава минобороны ФРГ признала неспособность бундесвера выполнять задачи в рамках НАТО
Общество
МЧС попросили возобновить проверки бизнеса из-за пожаров
Мир
Пять россиян могут попасть в тюрьмы США из-за тайных закупок
Мир
Украина вышла из 20% соглашений в рамках СНГ
Армия
Российские артиллеристы уничтожили цели украинских боевиков в зоне спецоперации
Мир
В Греции начались демонстрации из-за убийства подростка полицейским
Спорт
Месси забил 96 голов за сборную Аргентины
Армия
ВС РФ отразили пять атак украинских боевиков на купянском направлении
Мир
Пушилин рассказал о продаже поставляемого Украине оружия на черном рынке
Армия
ЗРК «Тор-М2У» уничтожил вражеские беспилотники в ходе проведения СВО
Экономика
Магазины Apple перестали быть монобрендовыми
Происшествия
В Уссурийске пострадал человек в результате взрыва газа в гараже

Россияне назвали самых ярких фольклорных героев

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опрос показал, какие персонажи больше всего отражают русский дух по мнению россиян.

Ценностно ориентированное детство: в России появится новая программа дошкольного образования
Каких изменений ждать детям, родителям и воспитателям

Согласно результатам исследования сайта kp.ru, опубликованного во вторник, 13 декабря, самыми популярными сказочными персонажами оказались три богатыря, за которых проголосовали 53% респондентов.

16% опрошенных назвали солдата, который сумел сварить кашу из топора. По мнению россиян, в этом персонаже сочетаются и сила, и разум.

Еще 11% респондентов отметили Данилу Багрова из картины «Брат», 7% выделили Емелю. Штирлиц набрал 4% голосов, Афоня — 3%.

Василису (Прекрасную или Премудрую) отметили 2%. Еще 2% проголосовали за Левшу. По 1% получили Иван-Царевич и Чебурашка, отмечает телеканал «360».

Отмечается, что участие в исследовании приняли 9 тыс. человек.

Ранее 13 декабря президент России Владимир Путин после встречи с историками подписал новый пакет поручений. Так, он поручил правительству «популяризовать» традиционные ценности при помощи реальных исторических героев и фольклорных персонажей. Речь идет, в частности, об использовании их изображений на сувенирах, уточняет RT.

Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин, пишет REGNUM. Срок исполнения — 15 мая 2023 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

9 ноября Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей. В документе говорится, что традиционные ценности кроме жизни, прав и свобод включают крепкую семью, историческую память, единство народов и преемственность поколений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022