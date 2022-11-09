Путин утвердил госполитику по сохранению традиционных ценностей

Президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 9 ноября.

«Постановляю утвердить прилагаемые основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — указано в документе.

В документе говорится, что традиционные ценности кроме жизни, прав и свобод включают крепкую семью, историческую память, единство народов и преемственность поколений. Патриотизм, служение Отечеству и нравственные идеалы также отнесены к традиционным ценностям РФ.

Указано, что угроза этим ценностям исходит от деятельности террористических и экстремистских организаций, а также от деятельности США и других недружественных стран, ряда транснациональных корпораций. Разрушение традиционной семьи с помощью гей-пропаганды в документе отнесено к идеологическому и психологическому воздействию на россиян, характеризуется как деструктивная для общества система ценностей.

Основы госполитики по сохранению традиционных ценностей предполагают в том числе защиту русского языка и противодействие излишнему использованию иностранных слов.

Инструментом по укреплению традиционных ценностей в РФ станет взаимодействие власти и СМИ. Отмечается, что РФ будет создавать в мире образ страны, защищающей традиционные ценности.

Ранее, 27 октября, Путин заявил, что есть два Запада: первый — Запад традиционных, христианских и исламских, ценностей, свободы, патриотизма и богатейшей культуры, который близок России. Но есть и другой — агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия никогда не смирится, уточнил глава государства.

При этом он отметил, что традиционные ценности — это не фиксированный свод постулатов, которому надлежит придерживаться всем. Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта, пояснил президент.