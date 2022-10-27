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Путин указал на боязнь Запада альтернативных общественных моделей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Создание альтернативной общественной модели — прямая угроза Западу, но такие модели обязательно будут развиваться. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада — в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть», — сказал российский лидер, добавив, что никто никогда не сможет диктовать России, какое общество и на каких принципах строить.

Путин добавил, что развитие должно идти в диалоге с цивилизацией и с опорой на нравственные ценности.

«Традиционные ценности — не фиксированный свод постулатов, которому надлежит придерживаться всем. Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта», — подчеркнул президент России.

Путин подчеркнул также, что идеология либерализма дошла до абсурда и объявляет альтернативные точки зрения подрывными, угрожающими демократии.

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«Сама либеральная идеология сегодня изменилась до неузнаваемости. Если изначально классический либерализм понимал свободу каждого человека как свободу говорить, что хочешь, делать что хочешь, то уже в XX веке либералы стали заявлять о том, что у так называемого открытого общества есть враги — оказывается, у открытого общества есть враги, — и свобода таких врагов должна быть ограничена, а то и «отменена». Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии», — констатировал глава российского государства.

30 сентября российский лидер заявил, что мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер. По словам Путина, формируются новые центры развития, которые готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать свое право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на гармоничный процесс.

Кроме того, в этот день президент России заявил, что Россия — тысячелетнее государство, оно не будет жить по правилам Запада. Российский лидер указал на то, что в последнее время Запад только и говорит о том, что «отстаивает порядок, основанный на правилах», однако эти правила никто не видел и ни с кем не согласовывал.

Днем ранее Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности. Российский лидер также отметил, что это движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики.

29 сентября российский президент заявил, что невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество.

В сентябре Путин назвал уродливыми попытки создания однополярного мира. Президент РФ подчеркнул, что они абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете.

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