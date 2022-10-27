Путин назвал главное противоречие эпохи

Запад не способен единолично управлять человечеством, хотя отчаянно пытается это делать, но большинство народов мира не хочет с этим мириться. В этом заключается главное противоречие эпохи, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

«Ситуация, говоря словами классика, в известной степени революционная», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что для политической, экономической, идеологической монополии Запада прямой угрозой является возможность создания в мире альтернативных моделей, более эффективных. По его словам, такие модели обязательно будут развиваться, это неизбежно.

Российский лидер отметил, что есть два Запада: первый — Запад традиционных, христианских и исламских, ценностей, свободы, патриотизма и богатейшей культуры, который близок России.

«Но есть и другой Запад — агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится», — добавил Путин.

Кроме того, президент в ходе выступления заявил, что указал, что не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий на Украине.

9 октября китайская газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

Ранее, 3 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

Открытие XIX заседания «Валдая» в Москве состоялось 24 октября в 09:30 мск. Встречи проходят до 27 октября.

В этом году в дискуссиях принимают участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. На форуме выступают представители России, Турции, США, Германии, Узбекистана, Казахстана и других государств. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«Валдай» — международный дискуссионный клуб, основанный при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в его заседаниях с программными заявлениями.