Выступление Путина на пленарной сессии «Валдая». Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 октября, выступает на пленарной сессии международного дискуссионого клуба «Валдай». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Ранее участие президента в пленарной сессии анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Открытие XIX заседания «Валдая» в Москве состоялось 24 октября в 09:30 мск. Встречи проходят до 27 октября.

В этом году в дискуссиях принимают участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. На форуме выступают представители России, Турции, США, Германии, Узбекистана, Казахстана и других государств. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«Валдай» — международный дискуссионный клуб, основанный при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в его заседаниях с программными заявлениями.