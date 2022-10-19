Песков анонсировал выступление Путина на заседании «Валдая» 27 октября

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании клуба «Валдай» 27 октября. Традиционное выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем. Обычно он выступает на главной пленарной сессии. Иногда [используется] смешанный формат, как было в прошлые разы. С учетом каких-то остающихся ограничений по ковиду нельзя исключать смешанный формат», — цитирует его ТАСС.

Предыдущее публичное выступление Путина состоялось 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Президент говорил об актуальных проблемах в области энергетики, а также затронул темы санкций и аварий на газопроводах «Северный поток».

Об участии главы государства в предстоящем заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Песков объявил 5 сентября.

18 октября 2021 года Путин принял участие в заседании 18-го Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Тогда в ходе обсуждения вопросов мировой и внутренней политики российский лидер высказался о взаимодействии России с Японией, Германией, взаимодействии с США и другими странами. В том числе президент высказался по ситуации в Афганистане. Среди тем внутренней повестки затрагивались такие вопросы, как уровень жизни россиян, обязательная вакцинация, а также закон об иноагентах.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания клуба в 2004 году. Первое заседание состоялось в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которое дало мероприятию название. С 2014 года заседания клуба проводились в Сочи. В 2020 году из-за пандемии коронавируса заседание клуба прошло в Москве, а Путин участвовал в нем по видеосвязи.