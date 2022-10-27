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Путин обвинил Запад в нынешних событиях на Украине

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Фото: РИА Новости
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К военной спецоперации России на Украине привел устроенный там Западом госпереворот. Об этом заявил 27 октября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

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Он указал, что не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий на Украине.

Также Путин напомнил, что при поддержке западных кураторов Киев публично отказался от исполнения минских соглашений.

«Второе, что важно: при поддержке своих западных кураторов, представители киевского режима публично отказались от выполнения минских соглашений», — добавил он.

Как он подчеркнул, начать специальную военную операцию было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса. Ждать в таких условиях было нельзя, добавил президент.

Также он подчеркнул, что открытое признание Западом финансирования переворота на Украине является хамством. По его словам, Запад, назвав сумму, потраченную на госпереворот в 2014 году, фактически признал свою организационную роль в этих событиях.

Ранее в этот день, говоря о политике Запада, Путин обратился к «Гарвардской речи» Александра Солженицына, предупреждавшего об «ослеплении превосходства». Как отмечал писатель, добавил Путин, от такого ослепления до уничтожения тех, кто не нравится, — один шаг.

Также российский лидер отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации, в числе которых, — разжигание на Украине Политика Запада — «опасная, кровавая и грязная игра, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

Предыдущее публичное выступление Путина состоялось 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Президент говорил об актуальных проблемах в области энергетики, а также затронул темы санкций и аварий на газопроводах «Северный поток».

Глава государства традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания клуба в 2004 году. Первое заседание состоялось в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которое дало мероприятию название.

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