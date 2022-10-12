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Выступление Путина на «Российской энергетической неделе». Главное

Путин: Россия не виновата в том, что европейцы, как в средневековье, запасаются на зиму дровами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин в среду, 12 октября, выступил на энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Главное — в материале «Известий».

В ходе выступления российский лидер подчеркнул, что рост цен на энергию в мире связан не со специальной военной операцией России, а с политикой самого Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет. По его словам, из-за такой политики страдают сами европейцы — за год их счета за электроэнергию и газ выросли в три раза, а инфляция в еврозоне достигла 10%.

По словам Путина, Россия не виновата в том, что европейцы, как в средневековье, запасаются на зиму дровами.

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«Россия здесь причем? <...> Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть. Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, целого ряда лет», — отметил глава государства.

Также Путин заявил, что мировая экономика и топливно-энергетический комплекс (ТЭК) переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка.

По словам главы государства, негативное влияние оказывают подрывные действия отдельных участников рынка: они, как заметил Путин, руководствуются только своими геополитическими амбициями.

Путин о готовности России к поставкам энергоресурсов в Европу

По словам российского лидера, Россия готова к поставкам, в том числе нынешней осенью и зимой. Однако в Европе считают возможным упрекать РФ в надежности поставок, хотя Москва предоставляет весь объем экспорта в рамках контрактов.

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«Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и всё. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией. Однако страны Евросоюза усугубляют ситуацию, вводя ограничения цен на российскую нефть.

Путин назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма

Российский лидер подчеркнул, что атака на газопроводы стала опаснейшим прецедентом, и теперь под угрозой находится любой критический объект инфраструктуры.

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«За терактами на «Северных потоках» стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку <...> Очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы», — отметил Путин.

Глава государства добавил также, что Польша, Украина и США являются бенефициарами инцидентов на газопроводах.

Путин подчеркнул, что отремонтировать нитки «Северного потока» возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения их безопасности.

Российский лидер также добавил, что «Северные потоки» лишены политической подоплеки, так как это коммерческий проект. Кроме того, он добавил, что организаторы подобных атак уничтожают инфраструктуру конкурентов, лишая потребителей дешевых энергоресурсов и заставляя покупать их по гораздо более высоким ценам.

По словам президента, в одном ряду с этими событиями стоят и попытки подорвать газопровод «Турецкий поток».

«Киевские власти не останавливаются перед атомным терроризмом. Имею в виду обстрелы Запорожской атомной электростанции и совершение терактов вокруг Курской атомной электростанции России», — заявил он.

Кроме того, киевский режим давно использует террористические методы, выкладывает сообщения о своей деятельности в интернет, а потом удаляет эти сообщения, подчеркнул президент РФ.

Путин поручил регионам предоставить субсидии нуждающимся на покупку газового оборудования

Глава государства обратился к властям регионов с просьбой выделить субсидии размером в 100 тыс. рублей нуждающимся россиянам на закупку газового оборудования и работы в рамках социальной газификации. Он указал на то, что не всем россиянам такие траты по силам, в частности, многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, семьям с низкими доходами.

Кроме того, глава государства попросил продлить программу социальной газификации за горизонт текущего года.

Форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 12 по 14 октября. Как отмечал накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, данное заседание является очень важным, на нем присутствуют зарубежные гости, руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, эксперты в сфере энергетики.

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