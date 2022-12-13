Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 млн баррелей в сутки. Об этом во вторник, 13 декабря, говорится в отчете организации.

В 2023 году прогноз роста мирового спроса на нефть останется на уровне 2,2 млн баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, главными драйверами роста поставок могут стать Бразилия, Гайана, Канада, Китай и США.

«При этом в странах ОЭСР рост составит 0,3 млн баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 1,9 млн баррелей в сутки», — говорится в документе.

В отчете также отметили, что добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 744 тыс. баррелей в сутки к уровню октября, до 28,83 млн баррелей в сутки. Таким образом, страны ОПЕК в ноябре выполнили сделку ОПЕК+ по сокращению добычи на 174%.

4 декабря ОПЕК+ также сохранила действующее октябрьское решение альянса о сокращении добычи, несмотря на решение стран ЕС и G7 о введении потолка цен на российскую нефть. Тогда участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.

С 5 декабря страны Евросоюза, США и Австралия ввели потолок цен на поставки российской нефти по морю на уровне $60 за баррель.