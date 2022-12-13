Присяжные оправдали обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в Кингисеппе
В Ленинградском областном суде коллегия присяжных оправдала 57-летнего жителя Кингисеппа, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки, которое произошло 14 лет назад. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник.
В 2008 году в городском парке отдыха «Романовка» было найдено тело 10-летней школьницы с признаками изнасилования. По версии следствия, мужчина встретил девочку у парка, пригласил к себе домой, изнасиловал и задушил. После он отнес труп ребенка в парк.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Однако присяжным не удалось доказать причастность мужчины к преступлению, и он был оправдан.
27 ноября сообщалось, что жителя Иркутска осудили на 17 лет колонии строгого режима за изнасилование сводной сестры. По данным следствия, 22-летний мужчина изнасиловал девушку, когда ей было 10 лет. Затем преступления сексуального характера неоднократно повторялись. Злоумышленник угрожал девочке расправой, а также говорил, что убьет ее бабушку, если ребенок кому-то расскажет о насилии.