Житель Иркутска получил 17 лет колонии за изнасилование сестры

Жителя Иркутска осудили на 17 лет колонии строгого режима за изнасилование сводной сестры. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 22-летний мужчина изнасиловал сводную сестру, когда ей было 10 лет. Затем преступления сексуального характера неоднократно повторялись. Злоумышленник угрожал девочке расправой, а также говорил, что убьет ее бабушку, если ребенок кому-то расскажет о насилии.

Несколько лет девочка молчала, однако в феврале текущего года всё же рассказала обо всем родственнику, отмечает «Газета.Ru».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Октябрьский районный суд Иркутска признал мужчину виновным и назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

27 октября в Астрахани мужчину, который насиловал свою падчерицу, приговорили к 17 годам заключения. Следствие установило, что с октября 2019 года по март 2020 года, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку и совершил действия сексуального характера с применением насилия и угроз.