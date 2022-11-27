Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар по центру Донецка
Мир
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Экономика
Эксперт посоветовал туристам купить иностранную валюту до 5 декабря
Мир
Объект транспортной инфраструктуры серьезно поврежден в Кривом Роге
Мир
Генсек НАТО признал, что помощь Украине дорого обходится жителям Евросоюза
Интернет
Маск допустил увеличение числа пользователей Twitter до миллиарда
Мир
Электро- и водоснабжение в Киеве почти восстановлено
Мир
Лавров выразил соболезнования супруге умершего главы МИД Белоруссии Макея
Мир
Пять человек погибли при крушении вертолета в Южной Корее
Мир
Во Франции призвали Зеленского платить за военную помощь Запада
Мир
Die Welt узнала о планах компаний ФРГ перенести бизнес за границу из-за кризиса
Армия
Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 85 человек и технику

Житель Иркутска получил 17 лет колонии за изнасилование сестры

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя Иркутска осудили на 17 лет колонии строгого режима за изнасилование сводной сестры. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Молчание ребят: как дети в России становятся жертвами педофилов
По данным СКР, число преступлений против несовершеннолетних в стране остается высоким

По данным следствия, 22-летний мужчина изнасиловал сводную сестру, когда ей было 10 лет. Затем преступления сексуального характера неоднократно повторялись. Злоумышленник угрожал девочке расправой, а также говорил, что убьет ее бабушку, если ребенок кому-то расскажет о насилии.

Несколько лет девочка молчала, однако в феврале текущего года всё же рассказала обо всем родственнику, отмечает «Газета.Ru».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Октябрьский районный суд Иркутска признал мужчину виновным и назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

27 октября в Астрахани мужчину, который насиловал свою падчерицу, приговорили к 17 годам заключения. Следствие установило, что с октября 2019 года по март 2020 года, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку и совершил действия сексуального характера с применением насилия и угроз.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022