Насиловавшего падчерицу астраханца приговорили к 17 годам строгого режима

В Астрахани мужчину, который насиловал свою падчерицу, приговорили к 17 годам заключения. Об этом в четверг, 27 октября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на решение Кировского районного суда.

«С октября 2019 года по март 2020 года, являясь отчимом не достигшей пятнадцатилетнего возраста падчерицы, изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера с применением насилия и угроз, воспользовавшись беспомощным состоянием пострадавшей», — говорится в сообщении.

Виновный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с детьми, в течение 15 лет.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в Вологде прохожие спасли 10-летнюю школьницу от педофила, набросившегося на нее на улице. По данным «Известий», девочка подверглась нападению, когда возвращалась с учебы домой. Безработный 57-летний мужчина повалил ребенка на землю и попытался изнасиловать. Прохожие задержали злоумышленника и вызвали полицию.