В Вологде прохожие спасли 10-летнюю школьницу от педофила
В Вологде прохожие спасли 10-летнюю школьницу от педофила, набросившегося на нее на улице Пугачева. Инцидент произошел вечером 24 октября.
По данным «Известий», девочка подверглась нападению, когда возвращалась с учебы домой. Мужчина повалил ребенка на землю и попытался ее изнасиловать, что заметили прохожие и не позволили этого сделать. Она задержали злоумышленника и вызвали полицию.
Нападавший был задержан правоохранителями. Им оказался 57-летний безработный мужчина. Он состоит на административном надзоре и раньше уже привлекался к уголовной ответственности.
По факту покушения на изнасилование ребенка возбуждено уголовное дело.
28 августа в поселке Новоомский Омской области мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и выбил ей все зубы. По данным следствия, он обманом завлек ребенка на пустырь, где и надругался над девочкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Педофил был арестован.