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В Швейцарии предупредили о риске дефицита электроэнергии

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Фото: Global Look Press/Frank Schneider
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В Швейцарии предупредили об угрозе нехватки энергии в стране. В связи с этим в Цюрихе заявили о необходимости пересмотреть энергетическую систему страны для ее долгосрочного снабжения. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии, опубликованном 13 декабря.

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«Энергетическая безопасность больше не может считаться чем-то само собой разумеющимся, а риск нехватки энергии стал горькой реальностью», — говорится в сообщении.

Там также предупредили, что для предотвращения дефицита энергии Швейцария вынуждена внести изменения в свою политику энергопотребления, иначе намеченные к 2050 году цели в области энергетики и по сохранению климата достигнуты не будут, отмечает «Газета.Ru».

«Без значительного ускорения развития возобновляемых источников энергии и значительного повышения эффективности, целенаправленной трансформации и расширения сетей, а также тесного обмена энергией с Европой Швейцария не достигнет своих энергетических и климатических целей к 2050 года», — отмечается в документе заключение ассоциации швейцарских энергетических компаний (AES).

Для этого AES в качестве одной из мер считают необходимым провозгласить безопасность поставок национальным интересами страны, а также сделать всё, чтобы любые препятствия были устранены.

В начале декабря стало известно, что Швейцария может стать первой европейской страной, которая введет ограничения для электрокаров из-за дефицита электроэнергии. В случае ухудшения ситуации с энергетическим кризисом использование электромобилей частными лицами может быть разрешено только для неотложных поездок. Однако такая мера подвергалась критике со стороны импортеров автомобилей Швейцарии.

29 ноября в Швейцарской ассоциации газовой промышленности (VSG) указали, что риск того, что зимой в стране может возникнуть нехватка газа, по-прежнему существует.

31 августа в Швейцарии началась национальная кампания по недопущению перебоев с обеспечением электричеством и газом предстоящей зимой. Национальная кампания продлится до апреля следующего года. Сообщается, что ее целью является привлечение к теме широких слоев населения и экономических кругов.

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