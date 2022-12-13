Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания объявила об очередном пакете санкций против России из-за ударов по инфраструктуре Украины, сообщает сайт британского правительства.

«Великобритания сегодня (13 декабря) объявила о новом пакете из 16 санкций, направленных против высокопоставленных российских командиров за их причастность к российской армии, а также иранских бизнесменов и официальных лиц, причастных к производству и/или поставке беспилотников Кремлю», — указано в сообщении.

Известно, что в санкционный список попало 12 российских военных, участвующих в специальной военной операции (СВО). Кроме того, под санкции попали три гражданина Ирана и одна иранская компания.

Отмечается, что активы лиц, внесенных в список, будут заморожены на территории Соединенного Королевства, а их въезд на территорию страны будет запрещен.

Ранее, 9 декабря, Великобритания ввела ограничительные меры в отношении пяти представителей Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) и Вооруженных сил РФ, а также двух молдавских политиков.

До этого, 7 декабря, сообщалось, что власти Великобритании объявят о новом пакете санкций в отношении России. Анонсировалось, что санкции будут введены в отношении российских физических и юрлиц. Кроме того, новые ограничительные меры также были призваны помешать уклонению от уже введенных рестрикций.

Тогда же Еврокомиссия официально представила девятый пакет антироссийских санкций, куда вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор.

30 ноября Великобритания также ввела дополнительные санкции против России. Известно, что санкционный список расширился на 22 позиции. В обновленный список внесены российские политики, чиновники и предприниматели, а также военные комиссары регионов РФ.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Операция началась на фоне усугубившейся обстановки на территориях и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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