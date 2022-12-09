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Великобритания ввела санкции против политиков Молдавии и представителей ФСБ и ВС РФ

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Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычков
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Великобритания ввела ограничительные меры в отношении пяти представителей Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) и Вооруженных сил РФ, а также двух молдавских политиков. Санкционный список приведен в пятницу, 9 декабря, на сайте правительства Соединенного Королевства.

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Рестрикционные меры для указанных лиц подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения. Отмечается, что представители силовых структур РФ были внесены в санкционный список страны из-за якобы имевших место случаев нарушения прав человека.

Кроме того, в рамках глобального антикоррупционного санкционного режима британское правительство ввело рестрикции против двух косовских бизнесменов. Также за предположительные нарушения прав человека под ограничения попал градоначальник из Никарагуа и его заместитель.

На 10 позиций был расширен и санкционный список против Ирана, теперь в него включены представители судебной власти и руководители пенитенциарных учреждений.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что власти Великобритании объявят о новом пакете санкций в отношении России. Анонсировалось, что санкции будут введены в отношении российских физических и юрлиц. Кроме того, новые ограничительные меры также были призваны помешать уклонению от уже введенных рестрикций.

В тот же день Еврокомиссия (ЕК) официально представила девятый пакет антироссийских санкций, куда вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор.

Что касается Великобритании, то она последний раз расширяла антироссийский санкционный список в конце ноября. Тогда добавилось 22 новых пункта.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Операция началась на фоне усугубившейся обстановки на территориях и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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