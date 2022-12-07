Bloomberg узнало о планах Британии объявить о новых санкциях против России

Власти Великобритании в пятницу, 9 декабря, объявят о новом пакете санкций в отношении России. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям источников агентства, санкции будут введены в отношении российских физических и юрлиц.

Кроме того, новые санкции также призваны помешать уклонению от уже введенных рестрикций.

Ранее в этот день Еврокомиссия (ЕК) официально представила девятый пакет антироссийских санкций, куда вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор.

Что касается Великобритании, то она последний раз расширяла антироссийский санкционный список в конце ноября. Тогда добавилось 22 новых пункта.

До этого Великобритания расширяла антироссийский санкционный список 2 ноября. В перечне появилось четыре новых имени, а также вводился запрет на импорт золота из России.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Операция началась на фоне усугубившейся обстановки на территориях и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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