Глава МИД ФРГ Бербок назвала предложение об отправке сербских сил в Косово неприемлемым

Позиция Сербии, согласно которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой. Об этом заявила в воскресенье, 11 декабря, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она добавила, что риторика сербских властей по отношению к самопровозглашенной республике якобы не способствует снятию напряжения.

«Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному. Предложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо», — написала она в Twitter.

Бербок подчеркнула, что полностью поддерживает диалог под эгидой Евросоюза (ЕС).

Ранее в этот день президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями так называемого премьер-министра Косово Альбина Курти. Курти угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики.

Также Вучич обратил внимание на реакцию международного сообщества, проигнорировавшего действия Косово.

11 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал до конца дня убрать заградительные сооружения на дорогах Косово. В противном случае, по его словам, будут задействованы полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому контингенту KFOR.

Днем ранее на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича по подозрению в «терроризме». Позже, ночью, в регионе было зафиксировано три перестрелки.

Между тем 10 декабря Александр Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.