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Байден назвал укрепление ПВО Украины приоритетом для США

Байден в разговоре с Зеленским подчеркнул приоритеты США в укреплении ПВО Украины
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский лидер Джо Байден 11 декабря во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты США по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

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«Президент Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины посредством помощи в области безопасности», ― говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет о заявлении касательно выделения $275 млн в виде дополнительных боеприпасов и оборудования, включая системы противодействия использованию Россией беспилотников.

Кроме того, согласно сообщению Белого дома, Байден также подчеркнул объявление о выделении $53 млн на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины после ударов России.

Как отметили в Вашингтоне, Байден приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру», основанному на фундаментальных принципах устава ООН.

Ранее, 9 декабря, Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. Отмечалось, что в пакет американской военной помощи Киеву войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), борьбы с беспилотниками и боеприпасы для артиллерии.

7 декабря секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США намерены укрепить систему ПВО Украины. При этом в администрации американского президента не уточнили, считают ли целесообразным передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по блоку договорились продолжать поддерживать Киев столько, сколько понадобится. По его словам, страны альянса обсуждают возможные поставки Киеву систем Patriot.

До этого, 24 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят украинской стороне новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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