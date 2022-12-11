В Белом доме заявили о хорошем состоянии здоровья Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в очень хорошем расположении духа. Об этом 11 декабря сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«По предварительным данным, она в очень хорошем настроении и в добром здравии», — приводит телеканал ABC News слова Кирби.

По его словам, в настоящее время Грайнер находится в военном медцентре в Сан-Антонио (штат Техас).

«Просто чтобы убедиться, что она готова к своей реинтеграции обратно в американское общество», — объяснил Кирби.

Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, обменяли 8 декабря на россиянина Виктора Бута. Процедура состоялась в Абу-Даби.

В марте 2008 года в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.

Вместе с тем бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США. По его мнению, сделка по обмену не равнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер.