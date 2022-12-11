Посол Украины в ФРГ рассказал об обещании Берлина поставлять больше оружия

Украина намерена принимать больше поставок оружия из Германии. Об этом заявил 11 декабря украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

«В предметном разговоре нам пообещали, что мы получим больше оружия и больше боеприпасов», — сказал он в интервью Welt am Sonntag.

Украина требует от Германии системы ПВО, самоходные гаубицы, зенитные артиллерийские установки и боеприпасы. Кроме того, продолжаются переговоры о поставках танков Marder и Leopard, уточняет газета.

Кроме того, как отмечается в публикации, правительство ФРГ заверило Макеева, что никаких переговоров с Россией без согласия Киева не будет.

8 декабря Берлин отправил Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

Вместе с тем в конце ноября глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о приближении страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако министр заверила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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