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В США заявили о попытках переписать историю Советской Украины

The American Conservative: националисты пытаются переписать историю Советской Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Нарратив о якобы оккупации Украины Россией является попыткой переписать историю. Об этом 10 декабря написала обозреватель Катя Седжвик в статье для The American Conservative.

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Как сообщила журналистка, сейчас на Западе история преподносится следующим образом: после революции 1917 года Украина стала независимой, но после через некоторое время страна была оккупирована Россией. СССР морил голодом, убивал и депортировал миллионы этнических украинцев.

Она отмечает, что такая ложная трактовка истории — попытка быть ближе к Европе и получить поддержку общественности.

«На протяжении многих лет слова «русский» и «советский» использовались как взаимозаменяемые. <…>. Но внутри СССР, даже если в стране было явное большинство <…> русских, мы знали, что Союз состоял из множества этнических групп. И среди этих этнических меньшинств украинцы <…> разделяющие с Россией долгую общую историю, выделялись больше всего», — подчеркнула Седжвик.

Обозреватель считает, что украинские националисты неверно интерпретируют историю и транслируют свое видение молодому поколению.

«Обучение молодых людей тому, что их бабушки и дедушки жили в оккупированной стране, даже если страдания их бабушек и дедушек были уникально ужасными, не является серьезной историей», — подытожила журналистка.

Ранее, 25 ноября, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на проект совместного документа Социал-демократической партии Германии, «Зеленых», Свободной демократической партии, а также блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сообщила, что бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию с признанием голодомора 1920-х годов на Украине геноцидом.

В тот же день посол России в Германии Сергей Нечаев заметил, что инициатива ряда депутатов бундестага (парламента Германии) признать голодомор геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам. По его словам, голод имел массовый и неизбирательный характер. В связи с этим обвинения руководства СССР в ненависти именно к населению Украины являются абсурдными.

Между тем 6 декабря представитель Москвы в Оттаве Олег Степанов рассказал о вызове в МИД Канады в связи с высказываниями о голодоморе. По его словам, канадское правительство продолжает отстаивать позицию украинской общины, которая в том числе обвиняет Россию в организации голодомора только на территории Украины. До этого, 30 ноября, в посольстве РФ указали на то, что подобная позиция оскорбительна для памяти всех жертв голода 1930-х годов.

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