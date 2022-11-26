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Посол РФ в ФРГ осудил намерение бундестага признать голодомор геноцидом

Посол РФ в ФРГ назвал антиисторическим намерение бундестага признать голодомор геноцидом
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Инициатива ряда депутатов бундестага (парламента Германии) признать голодомор геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в статье газеты Junge Welt.

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«С большим сожалением и недоумением узнали из публикаций в германской прессе о том, что ряд депутатов бундестага призывает признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа. Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход», — отметил он.

Согласно историческим документам, из-за голода, поразившего обширные районы СССР в 1932–1933 годах, погибло более 7 млн человек, в том числе около 2,5 млн в российской части страны и 1,5 млн на территории Казахстана, подчеркнул посол.

По словам Нечаева, голод имел массовый и неизбирательный характер. Также он подчеркнул, что насильственное изъятие у крестьян хлебозаготовок не было связано с уничтожением какой-либо отдельной национальной группы. Посол пояснил, что население Украины само по себе всегда было многонациональным, как и состав советской власти. В связи с этим обвинения руководства СССР в ненависти именно к населению Украины являются абсурдными, добавил Нечаев. Кроме того, он уточнил, что перегибы возникали в результате чрезмерного усердия местных властей по реализации указаний центра.

Как отметил посол, советское правительство организовало масштабную продовольственную помощь регионам, которые сильнее всего пострадали от голода, среди которых была и Украина. Поэтому представлять общую для народов СССР трагедию голода начала 30-х годов ХХ века как намеренное истребление отдельной этнической группы, игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей, «недопустимо и непорядочно».

Нечаев считает, что целью этой инициативы является разжигание антироссийских настроений и «переписывание истории в русофобских тонах».

В этот же день газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на проект совместного документа Социал-демократической партии Германии, «Зеленых», Свободной демократической партии, а также блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сообщила, что бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию с признанием голодомора геноцидом.

Ранее, 21 ноября, польский политолог Лешек Сыкульский напомнил о Волынской резне на фоне военной помощи Киеву со стороны Варшавы и отказа украинской стороны взять ответственность за произошедшее.

До этого, 15 ноября, депутат польского сейма, член фракции «Конфедерация» Роберт Винницкий отказался считать вопрос о геноциде польского народа закрытым.

11 ноября в сейм Польши внесли проект закона, который требует от проживающих на территории республики украинцев осудить две организации (в России они признаны экстремистскими и запрещены на территории страны) — Украинскую повстанческую армию (УПА) и Организацию украинских националистов (ОУН). Законопроект направлен на то, чтобы граждане Украины, проживающие на территории Польши, осудили и признали, что им известно о преступлениях, совершенных вышеупомянутыми организациями против поляков в годы Второй мировой войны.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

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