Посол РФ в Канаде назвал причину вызова в МИД

МИД Канады вызывал посла России в Оттаве Олега Степанова из-за заявления российского диппредставительства о голодоморе на Украине. Об этом он сообщил во вторник, 6 декабря.

«Был приглашен сегодня в МИД (Канады. — Ред.). Генеральный директор (департамента. — Ред.) по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору, который пять дней назад нами был распространен», — заявил российский дипломат.

По словам Степанова, он в свою очередь донес до Бонсера позицию РФ касательно голодомора, который в 1930-х годах был не только на территории Украинской ССР, но и в других республиках Советского Союза, включая Россию.

Как отметил Степанов, Оттава продолжает отстаивать позицию украинской общины Канады, которая в том числе обвиняет Россию в организации голодомора только на территории Украины.

Посол считает, что происходит «тотальное бесчеловечное отрицание исторических фактов», поэтому дипмиссия продолжит «доносить историческую правду в Канаде». По словам Степанов, они с Бонсером не пришли к согласию по данному вопросу.

Накануне Степанов сообщил, что его вызвали в МИД Канады. Однако причина не была названа.

30 ноября посольство РФ заявило, что правительство Канады продолжает верить в дезинформацию о целенаправленном голодоморе жителей Украины, не проверяя исторических фактов.

«Жаль, что несколько правительств Канады решили поверить в эту дезинформацию, не потрудившись проверить факты или проконсультироваться с серьезными исследователями. Более того, слепо поддерживая этот нарратив, подпитываемый ультранационалистической частью украинской диаспоры, Оттава также способствует дальнейшему распространению антиисторической лжи», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Также в посольстве подчеркнули, что позиция Канады оскорбительна для памяти всех жертв голода 1930-х годов.

Ранее, 25 ноября, посол России в Германии Сергей Нечаев в статье газеты Junge Welt заявил, что инициатива ряда депутатов бундестага признать голодомор геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам. По его словам, голод имел массовый и неизбирательный характер. В связи с этим обвинения руководства СССР в ненависти именно к населению Украины являются абсурдными.