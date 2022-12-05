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Посол России в Канаде Степанов сообщил о вызове в МИД

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Фото: РИА Новости
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Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Об этом он сообщил в понедельник, 5 декабря.

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«Вызывают снова сегодня в МИД. К 16:00 (00:00 мск вторника, 6 декабря. — Ред.)», — сказал он «РИА Новости».

По словам дипломата, пока причины его приглашения неизвестны, передает RT.

Ранее, 29 ноября, Степанов рассказал «Известиям» подробности своего вызова в МИД страны. Он отметил, что это было связано с ужесточением российского законодательства в отношении ЛГБТ-пропаганды.

Он напомнил, что 9 ноября основы государственной политики по традиционным ценностям были одобрены президентом РФ Владимиром Путиным. Потом эти изменения были внесены в российское законодательство, которое защищает несовершеннолетних и в целом граждан от агрессивной пропаганды нетрадиционного подхода к жизни.

Днем ранее стало известно, что Степанов вызван в МИД Канады. Тогда канадская газета National Post предположила, что вызов дипломата во внешнеполитическое ведомство связан с публикацией посольства в Twitter по поводу законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщает телеканал «360».

Путин подписал 5 декабря закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Запрет касается также смены пола и педофилии. Он будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол, пишет Pravda.Ru.

26 ноября посольство РФ в Оттаве распространило в социальной сети заявление, в котором говорилось, что власти Канады и некоторых других стран занимаются намеренным искажением реальной картины, заявляя об универсальных правах человека на фоне принятия в России закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

В диппредставительстве указали на то, что пропаганда нетрадиционных отношений «ущемляет большинство российских граждан, желающих оградить себя и своих детей от навязывания чуждых их духовно-нравственным ценностям ориентиров». Кроме того, посольство обратило внимание, что не вмешивается в канадскую внутреннюю политику, и выразило надежду на такое же уважительное отношение к российским законам.

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии ранее, 24 ноября. Документ был поддержан единогласно, передает НСН.

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